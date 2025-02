Sécurité Intérieure : Les passeports AES ne souffrent d’aucune anormalité et respectent toutes les normes de l’OACI

Suite aux rumeurs que le nouveau passeport AES est en vérification s’il répond aux normes d’un document de voyage sécurisé dans l’espace Schengen. Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile rassure l’opinion à travers son communiqué 16 février 2025, référence 00562 /MSPC-SG que les passeports AES respectent toutes les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), et leur mise en circulation, à partir du 29 janvier 2025, a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalable, conformément aux règles et pratiques en la matière.

Selon le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, ils ont appris, avec préoccupation, sur certains réseaux sociaux, des témoignages selon lesquels certains détenteurs du nouveau passeport biométrique de la République du Mali (passeport AES), ont rencontré des difficultés administratives, lors des formalités de voyage auprès de certaines missions diplomatiques et postes consulaires.

Pour cela, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile précise qu’à ce jour, il n’a pas été saisi officiellement de difficultés relatives à l’utilisation dudit passeport. Il en est de même du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Toutefois, les deux départements ministériels procèdent à une vérification de ces allégations.

En cette circonstance, il assure l’opinion que les passeports AES respectent toutes les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), et leur mise en circulation, à partir du 29 janvier 2025, a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalable, conformément aux règles et pratiques en la matière. En effet, dès le 22 janvier 2025, l’OACI, l’ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les Missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali, ont été saisis du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimen physiques.

Pour le Secrétaire Général du ministère Oumar SOGOBA, son département poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières, en vue de lever diligemment toutes difficultés susceptibles d’impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Et il invite par ailleurs les détenteurs des nouveaux passeports, à le saisir en cas d’éventuelles difficultés.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

