Sky Mali. Plus de 150 00 passagers transportés, deux nouveaux appareils attendus en 2024

Créée en septembre 2020, en pleine crise de Covid-19, la compagnie aérienne Sky Mali commence à sortir la tête des nuages. La bonne nouvelle a été annoncée par la nouvelle équipe de direction présidée par Aicha Doucouré Haïdara. L’équipe a organisé, ce mardi 30 janvier, à l’hôtel Millenium, une conférence de presse.

« L’équilibre financier est atteint pour Sky Mali », a révélé Aicha Doucouré Haïdara. Cela, s’est réjouie, la nouvelle Directrice générale, intervient après seulement trois années d’exercice contrairement à la tendance globale. Autre bonne nouvelle, la compagnie s’apprête à accueillir en 2024, deux nouveaux appareils. Il s’agit d’un appareil léger de 19 places et d’un gros porteur : Boeing 737-400.

Avec 150 681 passagers en trois ans dont 138 020 sur le réseau domestique, Sky Mali confirme sa vocation de compagnie nationale. Selon le Directeur commercial et marketing, Wilfried Bale, avec 50 000 passagers transportés, Sky Mali à 25% des parts sur un marché estimé à 200 000 passagers par an. En 2024, la compagnie, avec zéro incident aérien, s’ouvre à six nouvelles destinations au Mali. La première étape va concerner, les localités de Mopti, Nioro du Sahel et Kéniéba. La seconde phase de l’extension va concerner les villes de Kidal, Ménaka et Yélimané.

La période de Covid-19 passée, la compagnie affirme avoir été confrontée en 2023 à l’insécurité dans certaines régions du pays, notamment à Tombouctou, elle a annulé les vols pendant un moment suite à des tirs d’obus sur l’aéroport. Aussi, Sky Mali fait face à des problèmes de disponibilité de carburants dans les aéroports comme à Gao où la situation est en cours de normalisation en cette fin de mois de janvier depuis le coup d’état au Niger.

La recapitalisation de Sky Mali est au menu des six axes stratégiques de la compagnie pour la période 2023- 2027. Ainsi, la compagnie veut augmenter son capital de 5 à 9 milliards FCFA. Cette recapitalisation permettra à la compagnie de renforcer son maillage territorial et régional en se lançant à la conquête des capitales comme Niamey et Ouagadougou.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

