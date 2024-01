TVS MOTOR lance une nouvelle TVS NEO AMI 125 au Mali

La compagnie TVS MOTOR leader dans la fabrication de motos 2 roues et 3 roues, représentée au MALI par TCSONS TRADING, a procédé au lancement officiel de la nouvelle TVS NEO AMI 125 au Mali. C’était en faveur d’un cocktail dînatoire organisé le dimanche 28 janvier 2024 à l’hôtel Radisson Collection en présence des responsables de TCSONS TRADING au Mali, des membres du gouvernement en plus des partenaires de ladite société.

Conçue conformément aux besoins évolutifs des utilisateurs, cette innovante moto est dotée de 72 options révolutionnaires. TVS NEO AMI 125 est présentée comme une moto exceptionnelle conçue autour de 3 axes : A/ Taille et design appropries du véhicule ; M/ Confort maximal et I/ Technologie et sécurité intelligente.

« Nous sommes très content d’ajouter un nouveau produit de haute performance a notre gamme de moto pour l’Afrique », a déclaré, Mr Rahul Navak, Vice Président TVS MOTOR à l’occasion de cette soirée de lancement.

« TVS NEO AMI 125 remplit certaines fonctionnalités répondants aux demandes des utilisateurs Africain : Garde au sol relevé, siège plus long pour une conduite beaucoup plus confortable.

Nous sommes ravis de lancer ce nouveau produit et avons hâte de vous offrir une expérience de conduite sans ennuis, un service après vente qualifiée et des pièces de rechange d’origine et accessible.

TVS NEO AMI 125 sera disponible chez tous les Distributeurs officiels au Mali, Guinée, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Togo, Ghana, Sénégal, Benin, Nigeria, Congo, Tchad, Centre Afrique et Niger. », a- t- il indiqué

Avant d’ajouter « le lancement de TVS NEO AMI 125 a été très bien accueilli sur le Continent Africain. La moto est immédiatement devenue leur préférence et nous sommes surs qu’elle conviendra aux utilisateurs à la recherche de confort et innovation. TVS MOTOR est mondialement reconnu pour son ingénierie, sa qualité et ses innovations. Nos produits sont déjà commercialisés dans plus de 80 pays couvrant toute l’Asie, l’Afrique et l’Amérique Latine. La semaine dernière, TVS MOTOR a annoncé son entrée en Europe. »

S’agissant de la commercialisation, il note « Les exportations représentent environ 25% de l’activité de l’entreprise au premier semestre de l’année 2023, une confirmation de la qualité des produits de l’Entreprise, de ses offres technologiques supérieures et de la qualité de son département Recherche et Développement ».

La cérémonie a été riche en animation musicale en plus des prestations d’artistes comédiens. De plus, elle a enregistré les premières achats de TVS NEO AMI 125.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

