Edito : Le jeu trouble de l’Algérie !

Il y a environ un mois, précisément le 30 décembre 2023, le président algérien accordait une interview au journal français « Le Figaro ». En répondant à la question relative au terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et à l’instabilité politique qui y est greffée, Abdelmajid TEBBOUNE se plaint que l’Algérie n’a pas reçu l’implication nécessaire de la communauté dite internationale pour aider à l’application du fameux accord d’Alger (un accord conçu notablement par son pays et la France). Dont la majorité des maliens réfute. Ces derniers sont convaincus que certaines de ses clauses contiennent les germes de la balkanisation du Mali.

C’est un secret de polichinelle, la quasi-totalité des groupes terroristes, évoluant dans la bande sahélo-saharienne (hormis Boko Haram), proviennent de l’Algérie. Ils seraient créés par les services secrets de ce pays voisin. Qui n’a certainement pas intérêt à ce que les pays du Sahel, en général et le Mali, en particulier, recouvrent leur entière souveraineté. Car l’Algérie s’estime d’être investie du pouvoir de réduire ses voisins sahéliens, en l’occurrence le Mali, à la simple suzeraineté.

Cette analyse est corroborée par les propos du président algérien. Lesquels deviennent encore plus inquiétants, lorsqu’il dit regretter que « la France, à un certain moment, n’ait pas voulu que l’Algérie exerce son ascendant ». Mais sur quoi ? Les pays du Sahel ? Une évidence d’autant que, selon sa propre perception, le terrorisme n’est pas la chose qui préoccupe, parce qu’il peut être vaincu. N’est-ce pas une façon claire de faire comprendre que l’Algérie, si elle le désire, peut vraiment mettre fin à ce fléau qui gangrène l’ensemble des pays du Sahel depuis une décennie? Faut-il, in fine, comprendre que notre voisin du nord a désormais reçu de la France, toutes les coudées franches, pour imposer l’application de l’Accord d’Alger aux autorités maliennes?

Une chose est en tout cas évidente, ces derniers moments, le ministre algérien des Affaires Etrangères n’a de cesse effectué des déplacements dans notre pays. Aussi, beaucoup d’analystes ont fait un lien entre le calendrier de la visite d’Emmanuel MACRON en Algérie en fin août 2022 et celle effectuée par Mme Annalena Baerbock au Maroc. Ils estiment qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’une volonté concertée de la France et l’Allemagne de semer davantage la zizanie entre l’Afrique noire et celle arabo-berbère. La problématique migratoire de l’Afrique subsaharienne n’est-elle pas une des conséquences de ce deal entre l’Union européenne et les deux grands pays du Maghreb ?

Quoi qu’il en soit, des faits d’accointance soudaine entre l’ancien pays colonisateur et l’ancien pays colonisé se révèlent au grand jour. Ils font redouter un faisceau de questionnements et d’hypothèses qui font présager que l’Algérie est dans un jeu trouble contre le Mali, son grand voisin du sud.

Toutefois, en aucune façon, le Mali ne peut et ne doit être un pays vassal de l’Algérie. En conséquence, nos Autorités politiques et administratives, plus que jamais, doivent ouvrir les yeux pour rechercher instamment des partenaires sincères pour faire sortir notre pays du labyrinthe. D’ailleurs, nos autorités doivent abandonner toute idée superflue qui estime que nos deux pays sont frères et amis. Cela n’est pas vrai.

Entre Etats, Contrairement aux usages diplomatiques, il n’existe guère de liens d’amitié ou de fraternité entre les Etats. En réalité, les Etats ont le plus souvent des intérêts communs qui constituent la matrice de leur relation bilatérale. N’est-ce pas pourquoi l’Algérie et la France, en dépit de nombreuses questions qui les opposent, font présentement preuve de real politik pour défendre leurs intérêts communs au Sahel, en général et au Mali, en particulier ?

Gaoussou Madani Traoré

