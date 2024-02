Depuis l’annonce du report des élections, les appels à manifester se multiplient au Sénégal. Alors que des affrontements violents ont lieu dans l’ensemble du territoire national, notamment à Dakar. Déjà, on dénombre plusieurs morts victimes de tirs à balles réelles des forces de sécurité. En dépit de cela, le président Macky Sall et ses soutiens politiques ne reculent pas. Avant-hier, les deux anciens Chefs d’Etat du pays, Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade, ignorant superbement le coup d’Etat Institutionnel perpétré par leur successeur, se sont contenter d’appeler la classe politique et la Société civile à la retenue afin que la présidentielle avortée, puisse se tenir le 24 décembre prochain.

Cependant, conscient de la capacité de mobilisation de ses opposants, Macky a pris les soins d’ordonner à l’armée sénégalaise d’intervenir pour renforcer la police et la gendarmerie. Mais la Grande Muette va-t-elle obtempérer à un président qui a l’intention de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel ? Des pays de l’Afrique de l’Ouest sont depuis 2020 sont atteints par le virus de putsch. C’est notamment, le cas au Mali, Burkina Faso, Niger et en Guinée où ce sont des militaires qui dirigent la Transition. Le Sénégal, qui a longtemps résisté à ce virus, va-t-il finir par y être contaminé ?

En Avril 2023, le Chef de l’Etat sénégalais a procédé à un remaniement à la tête de l’armée. Il a nommé un proche, le Gal Mbaye Cissé, son ex Chef d’Etat-major particulier, comme CEMAGA pour renforcer son clan au sein de l’armée. Il compte énormément sur leur docilité. Mais ces officiers militaires vont-ils continuer à servir indéfiniment et aveuglement Macky Sall qui, après avoir écarté des candidats majeurs, fait fi de la volonté populaire pour se maintenir illégalement au pouvoir?

En raison de l’ampleur inédite des tensions politiques dans le pays, il est extrêment difficile de se prononcer. Mais contrairement à la Police et la Gendarmerie qui répriment les manifestants, l’armée sénégalaise, qui a déployé des blindés, demeure jusque-là prudente. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de fraternisation de la Grande Muette avec les manifestants. Si les violences perdurent, va-t-elle rester les bras croisés ?

Bénéficiant de la compréhension des organisations sous régionales (CEDEAO et UEMOA) et de la Communauté Internationale occidentale, Macky Sall continue d’afficher un cynisme total face à l’opposition et la Société civile sénégalaises. Il ne semble pas trop s’inquiéter. Quand bien même, il reconnaissait, lors d’une récente apparition médiatique, que l’armée pourrait s’emparer des rênes du pouvoir. Alors, serait-il en train d’orchestrer tout ce chaos politique pour que cette menace se concrétise ?

Gaoussou Madani Traoré

