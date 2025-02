Edito : L’heure de la vérité, a sonné pour les Maliens !

Il faut savoir que la refondation a un coup. Mieux, elle appelle au sacrifice de soi, à l’absolue nécessité de demeurer solidaire des institutions de la République surtout lorsque cette lutte est accompagnée par une volonté de rompre avec l’ancien ordre. Nous avons encore en mémoire les slogans du genre : “A bas la France !” ” Quittons la CEDEAO”…Cette prise de position du peuple, a conforté nos dirigeants dans le choix politique. Ce choix pris en toute responsabilité et avec le soutien du peuple, trace la nouvelle voie à suivre par le peuple Malien. Si le régime socialisme de Modibo Keita s’est battu pour l’indépendance du Mali dans les années 1960, la transition politique dirigée par des officiers militaires avec à leur tête le Général d’armée Assimi Goïta, redéfinit les contours de cette indépendance. Nous avons poussé ces militaires à prendre cette option. Nous les avons presqu’obligés, par nos souffrances et nos aspirations, à prendre des décisions ultimes qui engagent notre pays sur le chemin du non-retour. Et durant quatre ans, les militaires au pouvoir ont bravé toutes les intempéries de cette rupture avec l’ancien ordre, sans rien demander au peuple. Le pays a fonctionné sur budget propre malgré qu’il soit en guerre. Les salaires des fonctionnaires, ont continué d’être payés correctement. La guerre contre le terrorisme qui constitue en, elle seule, un gros problème pour un Etat, se mène au quotidien avec les succès qu’on connait. Demander une contribution au peuple au bout de quatre ans pour soutenir les efforts de la refondation, est-il le sacrifice de trop ? Il ne s’agit pas de tester la bonne foi des dirigeants actuels mais de les soutenir pour qu’ils ne tombent pas, car, nous avons déjà et depuis longtemps, atteint le chemin du non-retour et tout échec maintenant est synonyme d’une mort pour les Maliens. L’heure de la vérité, a bien sonné. Si nous avons aidé à chasser la France impérialiste et ses alliés et que nous avons aidé à sortir d’une CEDEAO “manipulée”, nous devons aider à avancer et non à reculer. Prelever100 FCFA des frais de transactions de la télécommunication mobile, est, certes, énorme, mais elle ne doit pas être la mer à boire pour un peuple qui s’est engagé pour son indépendance. Ce d’autant plus que nous le faisons par le passé sans broncher lorsque les opérateurs de téléphonie mobile fixent ou font monter leurs tarifs pour leurs seuls profits et que nous acceptons de payer. Pourquoi devrons-nous refuser de payer lorsque ces montants sont destinés à notre propre développement ? De toutes les manières, l’ennemi nous observe avec intérêt espérant exploiter pour son compte nos moindres faiblesses. Alors, soit nous réussissons notre lutte soit nous acceptons de devenir la risée du monde entier. Les taxes spécifiques ne visent qu’a assurer la souveraineté économique du pays et lui donner les capacités d’avoir les moyens de notre politique.

Cependant, toute oeuvre humaine, à des imperfections. Mais, il s’agit de les corriger ensemble pour rendre l’oeuvre parfaite.

El Hadj Tiemoko Traoré

