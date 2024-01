Edito : Une année s’achève, une autre commence

Au nom de toute la rédaction de votre hebdomadaire d’informations, l’alternance je présente à nos lecteurs et admirateurs, les vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2024. Que la paix, la cohésion et l’unité reviennent dans notre pays et que 2024 soit le début de la fin des souffrances du résilient peuple. En effet, l’année qui vient de s’achever a été la plus éprouvante, la plus calamiteuse et la plus couteuse en termes de perte en vies humaines, tant du côté des forces de défense et de sécurité que de celui des civils. Que toutes les victimes civiles et militaires trouvent l’expression de notre grande compassion et que le tout puissant leur réserve le paradis céleste. Pour rappel l’année qui vient de s’achever a été marquée par une crise sociale aigüe avec son corollaire de vie chère, de crise énergétique et de chômage en masse des travailleurs. En effet, jamais une crise énergétique n’a atteint des telles proportions, de l’avènement de la démocratie à nos jours, jamais le nombre de chômeurs n’a atteint un tel niveau au Mali. Ceux qui sortent des instituts de formations, d’écoles et d’universités n’ont pas d’emplois, ceux qui travaillent déjà ont vu leurs contrats résiliés faute d’argent, ceux qui sont employés par les entreprises privées ont été mis en chômage technique à cause de la crise financière, certaines entreprises ont été obligées de fermer leurs portes soit pour non-paiement d’impôts ou tout simplement à cause de la crise trésorerie. La troisième vague est celle qui a été victime de la brouille diplomatique entre le Mali et la plus part de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, comme entre autres la MINUSMA, Barkhane, les ONG qui ont vu leur contrat de bail retiré par les autorités maliennes.

L’année 2023 a battu tous les records en termes de crises de tous genres et touchant tous les secteurs socioéconomiques du Pays. En effet, si les maliens ont porté sur leurs frêles épaules le lourd fardeau consécutif à la crise multidimensionnelle, ce qu’ils aiment leur patrie et sont prêts aux sacrifices ultimes. C’est pourquoi en dépit des souffrances qu’ils endurent ils sont restés fidèles à leur engagement de soutenir les autorités, mais combien de temps encore, car la situation perdure et les solutions tardent à venir. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si les autorités sont conscientes de la profondeur de la crise ? Cette question vaut son pesant d’or quand on sait que le train de vie de l’Etat n’a guère était réduit et les autorités vivent dans un luxe insolent quand une frange importante du peuple crève de faim. Les budgets des institutions ont encore pris de l’ascenseur en 2024, quand les groupes électrogènes censés donner de l’électricité à la population sont à sec faute de carburant. Les denrées de première nécessité ne sont plus à portée de mains d’une écrasante majorité du peuple. Rares sont les foyers qui ont deux bons repas par jour. En dépit de ce tableau peu reluisant sur le plan socioéconomique, une prouesse a été faite dans le domaine sécuritaire avec la reprise et la mise dans le giron de l’Etat du Mali, la ville rebelle de Kidal.

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’un des points positifs et qui a attiré l’attention du peuple, est la reprise de Kidal des mains des rebelles qui en ont fait une enclave autonome. Cette reprise a été saluée de Kayes à Kidal. C’est d’ailleurs cette reprise que d’aucuns qualifient de libération qui donne, sans nul doute, aux autorités actuelles une certaine popularité en dépit du lourd fardeau socioéconomique qui pèse sur les citoyens. Vont-elles prendre rapidement conscience de la profondeur de la crise qui sévit au Mali et prendre des mesures idoines pour éviter le péril socioéconomique voire sécuritaire qui guette la demeure Mali ? Elles doivent parer au plus pressé pour que le réveil ne soit pas brutal voir violent en mettant tout en œuvre pour soulager le résilient peuple. Qu’il soit dit en passant la résilience a ses limites, car tout individu guidé par un instinct de survie est capable du pire

En définitive, l’année 2023 a été non seulement pleine d’émotion, de passion et de compassion, mais aussi et surtout de joie pour le peuple malien. Donc il revient aux autorités de changer de fusil d’épaule afin d’apporter des solutions idoines aux multiples préoccupations du peuple malien.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :