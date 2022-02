Si les autorités de la Transition ont toujours tenu le discours du « changement » et de « la gouvernance vertueuse », les commentaires relatifs à la récente attribution des logements sociaux ne semblent pas plaider en leur faveur. Sont-elles sans reproche ? Hmm !

Des acteurs et observateurs avertis parlent de « scandale » dans cette attribution de logements, certainement à l’insu du ministre des Domaines, du Logement, Pr Bréhima Kaména, réputé d’une grande probité morale et intellectuelle.

L’on fait état d’attribution de ces logements à des parents et proches de hauts responsables du pays. Des délits de favoritisme, de clientélisme et de gabegie seraient établis ou, du moins des soupçons dans ce sens.

Dès lors, un sentiment de déception commence à envahir certains Maliens, comme pour dire que si le régime IBK a été critiqué pour des cas de scandales, le pouvoir actuel n’est pas celui des anges ! On n’est donc pas sorti de l’auberge ! Les « patriotes » respectueux du bien public attendus sont-ils un mirage ? Le Mali n’a peut-être pas encore tourné la page sombre de ce que certains avaient appelé… « la famille d’abord » ? Vivement des enquêtes parlementaires et/ou judiciaires pour voir clair dans ce dossier. Pour que dorénavant, seuls les méritants bénéficient de ces droits ou aides de l’Etat, qui est devenu la vache nourricière de tous et mêmes des privilégiés. Stop au favoritisme !

Bruno SEGBEDJI

