Mme Diarra Fatoumata Dembélé, présidente du conseil de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), a présidé, le jeudi 22 décembre 2022, à l’USJPB, sur la Colline de Badalabougou, les travaux de la 12ème session du conseil de l’USJPB. Il s’agit pour les administrateurs de procéder à l’examen et l’adoption du compte rendu de la onzième session, puis du contrôle de l’état d’exécution des recommandations, l’évaluation du rapport d’activités de 2022, l’examen et l’adoption des documents de planification, l’évaluation du rapport financier, examen et adoption du projet de budget 2023. Aux termes des échanges, le projet de budget est équilibé en recettes et en dépenses à la somme de six milliards neuf cent trente un millions sept cent quatre vingt douze mille neuf cent quarante sept (6.931.792. 947) Fcfa.

Malgré le contexte difficile pour le pays, le rectorat de l’USJPB a tenu bon, pour relever plusieurs défis qui lui ont été assignés par les administrateurs. Les résultats acquis sont illustratifs. Selon la présidente du conseil de l’USJPB, Mme Diarra Fatoumata Dembélé, cette session se tient dans un contexte international et national difficile, marqué par le Coronavirus, le double embargo de l’UEMOA et de la CEDEAO, dont les conséquences n’ont épargné personne. « Mais, je me réjouis que cela n’ait entamé en rien la détermination du recteur et son équipe, des enseignants chercheurs et des partenaires que vous êtes pour assurer à notre institution sa marche en avant et positivement », s’est réjouie la présidente du conseil. Elle a par ailleurs survolé certains faits majeurs qui se sont produits depuis la dernière rencontre des membres du conseil de l’USJPB.

Dans un premier temps, elle a cité le maintien de la place de référence de l’Université en matière de formation juridique, administrative et politique au Mali pour répondre à la vision de ses fondateurs ; l’ouverture de l’Université sur son environnement national et international qui concourt à son rayonnement et à son attractivité scientifique ; l’adaptation de nos systèmes éducatifs à l’environnement et aux besoins de la société, ainsi qu’aux exigences du monde contemporain.

Ensuite, Diarra Fatoumata Dembélé a énuméré la sécurisation de l’espace universitaire grâce à l’implication de système de vidéosurveillance et à la création de la police universitaire, la construction d’infrastructures nouvelles dont la clinique juridique universitaire et le décanat de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) ; la diversification de la coopération interuniversitaire ; une gouvernance fondée sur la concertation et l’inclusivité.

Enfin, elle a ajouté comme faits marquants, la quête permanente d’autonomie dans la mobilisation d’autres sources de financement à travers la formation, la recherche, l’expertise dont ils ont su faire montre ; le pari de la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; le développement des activités culturelles et sportives. « Je crois que cet exploit réalisé avec un budget de conjoncture mérite des félicitations au nouveau Recteur Bouréma Kansaye et à son prédécesseur Pr. Moussa Djiré, et à tous les collaborateurs qui ont su prouver leur dynamisme collectif au sein de l’université », a conclu Diarra Fatoumata Dembélé.

Avant, le Recteur de l’USJPB, Pr. Bouréma Kansaye, a rappelé les difficultés auxquelles l’USJPB est confrontée à l’instar des autres IES (Institutions d’enseignement supérieur) publiques du Mali. Ces difficultés ont pour nom, dit-il, l’explosion des effectifs d’étudiants ; l’insuffisance des infrastructures pour leur accueil ; l’inadaptation des équipements de certaines infrastructures ; le problème de gouvernance. Malgré tout, a promis le Recteur Bouréma Kansaye, l’USJPB est déterminée à faire face à ces difficultés dans les années à venir avec l’accompagnement des hautes autorités. « J’exhorte les uns et les autres à donner à l’USJPB les moyens de réaliser ses ambitions en mettant l’excellence au service du développement », a formulé comme vœu, le Recteur Bouréma Kansaye. Aux termes des débats, le projet de budget est équilibé en recettes et en dépenses à la somme de six milliards neuf cent trente un millions sept cent quatre vingt douze mille neuf cent quarante sept (6.931.792. 947) Fcfa.

Hadama B. FOFANA

