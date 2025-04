2ème édition de l’Université d’été de la Francophonie à Rabat : Les candidats du Mali s’activent pour y participer

Au Bureau national de l’AUF-Mali, le 15 avril 2025 a servi de cadre au démarrage de l’atelier « Publication scientifique » pour les candidats sélectionnés à concourir à la seconde édition de l’Université d’été de la Francophonie (UDEF), qui se tiendra à Rabat (Maroc) en juillet 2025, sur la publication scientifique en français. Cette formation vise à renforcer leur capacité de production et de présentation.

A l’instar des autres membres de l’AUF, le Bureau national de l’ Agence Universitaire de la Francophonie (AUF-Mali) prépare ses candidats pour la seconde édition de l’Université d’été de la Francophonie (UDEF). Organisée à Rabat au Maroc par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec l’Académie Internationale de la Francophonie scientifique (AIFS), en juillet 2025, l’événement vise à développer un vivier mondial de jeunes chercheurs publiant en langue française.

Au Mali, ils sont près de 13 candidats sélectionnés à cette étape de l’atelier de renforcement de leurs capacités sur la publication scientifique. Durant trois jours, sous l’expertise du Pr Amadou Hamadoun BABANA, les doctorants seront amenés à mieux élaborer et présenter un article scientifique répondant aux normes académiques les plus élevées grâce aux modules portant sur : ‘perfectionner l’organisation d’une recherche scientifique ; développer un article selon des techniques de rédaction scientifique pertinentes, et mettre en place des stratégies de découvrabilité d’un article scientifique’. A l’issue de cet atelier, chaque participant présentera son projet d’article qui sera soumis à une rigoureuse évaluation pour déterminer le lauréat qui ira au nom du Mali présenter son travail lors de l’UDEF.

L’édition 2025 de l’UDEF se focalise, en Afrique de l’Ouest, sur les dynamiques scientifiques, socioéconomiques et culturelles associées aux plantes médicinales et aromatiques africaines, ainsi qu’à leurs applications dans divers secteurs. Aussi, elle encourage les approches pluridisciplinaires, et ce pour approfondir la compréhension des savoirs traditionnels et contemporains sur ces plantes, tout en examinant les enjeux de leur valorisation, de leur commercialisation ainsi que leur impact sur les société ouest-africaines.

L’UDEF est un événement de grande envergure, un tremplin les publications francophones, offrant aux participants la chance de concourir pour leur article, soit

sélectionné et publié dans l’une des prestigieuse revues partenaires de l’AUF, soit de figurer dans un numéro spécial des Cahiers de l’UDEF, a expliqué le Responsable du Bureau National AUF-Mali, Dr Sékou Mamadou Tangara qui a encouragé les candidats à donner le meilleur d’eux même.

Khadydiatou SANOGO

