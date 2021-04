AIPEPAM : Modibo Kane Doumbia à la tête d’un bureau de 41 membres

L’Association indépendante des promoteurs d’écoles privées agrées du Mali (AIPEPAM) a vu le jour samedi 27 mars dernier à la faveur d’une cérémonie de lancement tenue à la Bibliothèque nationale. L’Association est composée de 41 membres avec à sa tête Modibo Kane Doumbia, promoteur du groupe scolaire et universitaire Ba Nassou.

L’AIPEPAM entend examiner sous un nouvel œil les initiatives et politiques d’établissement qui concourent efficacement à l’ambition sociale de l’éducation, notamment, la lutte contre la violence scolaire, la promotion dans la vie scolaire, des valeurs de paix, de justice, de tolérance, de solidarité et de développement durable.

Les membres constituent des compétences diverses à partager aux services des initiatives individuelles ou collectives des établissements privés. Ils jugent que la mission de l’AIPEPAM est capitale pour l’avenir des écoles privées et de l’éducation de nos enfants. Les promoteurs étant les garants du bon fonctionnement des établissements, les acteurs s’engagent à mettre tout en œuvre un plan éducatif performant selon l’éthique de la déontologie d’apprentissage national.

« L’éducation permet à l’enfant de s’insérer dans le tissu social, économique local et d’accéder à un emploi stable et durable. Elle stimule la productivité, l’innovation et l’entreprenariat. L’éducation de qualité participe à une meilleure compréhension des enjeux politiques et économiques d’un pays et permet à chacun de s’impliquer dans la société et d’accompagner l’évolution d’un pays vers un développement économique et une stabilité politique », explique le président de l’association, Modibo Kane Doumbia.

Il se prépose d’aborder une problématique, celle des interactions de l’établissement et son environnement social ; de la société civile vers l’école et de l’école à la société civile. Pour lui, à ce niveau, il est important d’être attentif aux expériences qui favorisent le développement de la participation citoyenne autour et dans les écoles, comme les interventions des communautés éducatives, la mise en place d’association de parents pour le suivi et la continuité. De l’apprentissage des enfants ou encore la responsabilité des collectivités.

« Pour la nouvelle tâche que j’exécuterai avec fierté et honneur, je représenterai l’association et agirai en justice et défendre les intérêts de celle-ci. J’assurerai les tenues des réunions et animerai les débats. Je tâcherai de motiver les collègues lors des actions menées par l’organisme. Je veillerai à la bonne marche de la structure associative. Je dois également veiller à la décision prises lors des conseils d’administrations pendant les assemblées générales. Je serai vigilant dans la gestion des affaires de l’association et ce dans le respect des règles applicables pour la bonne marche de l’association. Je soutiendrai les promoteurs d’écoles dans le but d’une stabilité efficace de l’association », a-t-il promis.

Le représentant du maire de la Commune IV, Modibo Kane Kamissoko, a salué les ambitions de l’association. Il a encouragé ses membres à suivre cette lancée. Le bureau a comme vice-président Alassana Keita. Le secrétaire général est Sega Sissoko.

Ibrahima Ndiaye

