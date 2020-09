Application de l’article 39 : Les négociations achoppent sur le calendrier de paiement

Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) et les syndicats de l’éducation ont poursuivi, hier au Prytanée militaire de Kati, les négociations qu’ils avaient entamées la semaine dernière. Ce troisième round des négociations a essentiellement porté sur l’application de l’article 39 de la Loi 007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant des enseignements secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale, la reprise des cours et la tenue des examens de fin d’année scolaire 2019-2020. Sur ces différentes questions, le 2è vice-président du CNSP, colonel Sadio Camara et les leaders des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont eu une discussion sans passion mais où chacun a tenté d’apporter les arguments pour convaincre l’autre partie.

À l’issue des échanges, nous a confié un cadre du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CNSP, appuyé par les techniciens des ministères en charge de l’Éducation nationale, du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, de l’Économie et des Finances et du budget national, a formulé des propositions sur la base des réalités économiques actuelles de notre pays.

Celles-ci ont trait à la Covid-19, à la suspension des aides budgétaires, à la rareté des ressources internes et aussi à l’embargo imposé par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à notre pays et la nécessité de répondre à des exigences incompressibles.

