Apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés : Le consortium Fondation KARANTA -FAWE –ROCARE innove avec le GRP et le TUSEME

Afin d’améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés, le consortium Fondation KARANTA -FAWE -ROCARE innove avec un nouveau programme mise en œuvre dans ses six pays membres. Il s’agit d’une pédagogie intégrant le genre (GRP), et pour mieux vulgariser ledit programme, un atelier intitulé ‘ formation en pédagogie intégrant le genre des acteurs du nouveau modèle des Centres d’Education Non Formelle à Visée Scolaire (CENF- VS)’, a été organisé par le consortium du 25 au 28 mars 2023 à Fana dans la région de Koulikoro. A l’occasion, les participants ont été édifiés sur la Pédagogie intégrant le Genre (GRP) et le Tuseme qui est le modèle du FAWE d’autonomisation des jeunes notamment des filles.

Le présent atelier a réuni en plus des membres du consortium Fondation KARANTA –FAWE- ROCARE, les acteurs du système éducatif ainsi que des responsables des Comités de Gestion de la localité, il s’inscrit dans le cadre de la réalisation du projet de recherche intitulé « Un nouveau modèle de classes passerelles pour améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés » initié par le consortium Fondation KARANTA-FAWE-ROCARE dans les six pays membres de la Fondation Karanta en Afrique de l’Ouest. Ledit projet ambitionne de bouter les obstacles de l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle ( AENF) dans la sous-région, et ses cibles sont les enfants et les jeunes hors école âgés de 8 à 15 ans.

L’ouverture des travaux présidée par le directeur du Centre d’Animation Pédagogique de Fana en présence de la Coordonnatrice Nationale du FAWE Mali, Mme Naparé Magniné Diarra, du représentant de la Fondation KARANTA, et du Chef de Division Langues Nationales, représentant Madame la Directrice Nationale de l’Education Non Formelle et des Langues Nationales non moins Point Focal KARANTA, M. Abdramane BA, a été opportune pour ces derniers de décliner l’objectif du projet et préciser celui de la rencontre. Qui vise à amener les parties prenantes à intégrer la prise en compte effective de la dimension genre dans les activités pédagogiques des filles dans les Centres d’Education Non Formelle à Visée Scolaire (CENF-VS) et d’autonomiser les apprenants de ces centres.

Dans son intervention, Mme Naparé Magniné Diarra, est revenue sur les missions du FAWE » Forum des Educatrice » , créée en 1992 par des anciennes ministres de l’Education avec l’ambition de promouvoir et autonomiser les filles et les femmes, l’ONG est présente dans 33 pays et possède 34 antennes à ce jour, a-t-elle fait savoir. Concernant le projet :« Un nouveau modèle de classes passerelles pour améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes non-scolarisés » , elle dira que son financement est assuré par le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) pour une durée de 33 mois. Avant d’ajouter qu’ il s’agit d’un programme innovant et générateur de connaissances pour relever les défis de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (AENF) dans la sous région, dans un contexte de crises multiformes et dimensionnelle. Pour sa part, le directeur du Centre d’Animation Pédagogique de Fana, n’a pas manqué de vivement félicité le consortium pour cette initiative en faveur de l’éducation et l’autonomisation des jeunes, singulièrement les filles.

