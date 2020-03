Les nouveaux étudiants de l’Institut africain de Technologie et de Management (ITMA) ont été officiellement accueillis, ce lundi 02 mars. C’était au cours d’une cérémonie solennelle de rentrée. Pour l’occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré a partagé son expérience de membre du Gouvernement avec les jeunes.

«Vous ne pouvez compter que sur votre compétence pour être là où je suis», a indiqué d’entrée de jeu le ministre Touré aux nouveaux étudiants, réunis dans la bibliothèque de l’Institut africain de Technologie et de Management.Dans son intervention, le ministre a surtout exhorté les jeunes à aller vers l’entreprenariat. Ancien ministre de l’Economie numérique, Arouna Modibo Touré a expliqué les réalisations de ce département nouvellement créé dans un contexte d’essor numérique partout dans le monde.

«Quand j’arrivais dans ce département, je ne savais réellement ce qu’étais l’économie numérique», a confessé le ministre Touré. «Nous avions des développeurs pétris de talent, mais dont les travaux n’étaient encadrés par aucun texte». Il fallait ‘’labéliser’’ leur travail, trouver des sources de financement pour les startups. D’abord, raconte le ministre, nous avons travaillé à mettre en place l’arsenal juridique. Cela a été l’élément déclencheur de l’entreprenariat numérique au Mali. Aujourd’hui, se réjouit Arouna Touré, la création des startups est régie par des textes.

Servir… au-delà du poste !

«Ne vous sous-estimez pas, je suis le produit de l’école malienne», a informé Arouna Modibo Touré. Le conférencier a raconté aux étudiants comment, diplômé l’ancienne Ecole nationale de l’Administration, il a intégré pour quelque temps dans un cabinet privé. Puis, après des études complémentaires en France, il revient au Mali et deviendra récemment le Directeur général de PMU-Mali. En 11 avril 2017, Arouna Modibo Touré est nommé ministre de l’Economie numérique et de la Communication. Depuis Mai 2019, il est ministre de la Jeunesse et des Sports.

«Quand on est dans un gouvernement, on ne peut pas se focaliser sur un poste. Vous devez être prêt à servir, au mieux, là où, on vous met», assure Arouna Touré. Cependant, explique-t-il, contrairement à ce que les gens pensent «être dans un Gouvernent, c’est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de sacrifice pour la famille… mais au service de la Nation», a-t-indiqué aux étudiants. Interrogé, par une étudiante de l’ITMA, sur ce que fait réellement le Gouvernement pour leurs « camarades » du public, victimes de la grève des enseignants, depuis des mois, le ministre estime qu’il s’agit d’une situation «compliquée». Mais un dénouement heureux se profile à l’horizon, a laissé entendre le ministre de la Jeunesse.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

