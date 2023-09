Célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation : La valorisation des langues nationales plus d’actualité que jamais !

Lancées par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, le 8 septembre 2023 dans la salle des banquets du Centre International des Conférences de Bamako, les activités de la Journée internationale de l’alphabétisation ont pris fin à Yélékébougou le 15 septembre 2023 par une cérémonie présidée par le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané.

L’organisation de la Journée internationale de l’alphabétisation 2023 a été un franc succès. Cela n’est pas un hasard quand on sait la cheville ouvrière était le département de l’Education à travers la Direction Nationale de l’Education Non Formelle et des Langues Nationales, en collaboration avec la Commune de Yélékébougou et l’Académie d’Enseignement de Kati. En effet, de nuit comme de jour et pendant des mois, Mme Sylla Fatoumata Cissé, Directrice de la DNF-LN et ses collaborateurs étaient à pied œuvre pour réussir les différentes activités commémoratives de cette édition dont le thème retenu au niveau national est : «l’alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales».

Dans son discours de bienvenue, Mme le Maire de la Commune III du District de Bamako a salué les efforts des hautes autorités visant à valoriser les langues nationales.

A sa suite, le Représentant de l’UNESCO, M. Edmond Munkala, a appelé les acteurs de l’éducation à se mobiliser autour des langues nationales tout en saluant l’engagement du département à ce sujet.

Pour le ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou Sy Savané, il est impératif de s’adapter aux nouveaux enjeux socio-économiques avant de saluer la solidarité gouvernementale avec la présence de 13 ministres à la cérémonie commémorative. Des anciens ministres de l’éducation nationale ont également répondu à ce rendez-vous.

Dr Amadou Sy Savané a remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre l’analphabétisme.

Pour une mobilisation plus accrue des ressources et une mutualisation des efforts

Le Chef du département a réitéré le plaidoyer auprès des décideurs, des Partenaires Techniques et Financiers, du secteur privé et des partenaires de l’école malienne pour une mobilisation plus accrue des ressources et une mutualisation des efforts en faveur des programmes d’alphabétisation.

Le premier responsable scolaire est aussi revenu sur la vision de son département en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle et qui est désormais lié à l’alphabétisation et à la formation professionnelle ainsi qu’aux activités génératrices de revenus. Il s’agit d’accorder plus d’importance à l’alphabétisation, a ajouté le Ministre Amadou Sy Savané.

En prenant la parole, le Premier ministre a adressé les chaleureuses félicitations du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta à tous les acteurs.

Il a salué la résilience sans pareil des populations maliennes. Dr Choguel Kokalla Maïga a rendu un vibrant hommage aux forces armées maliennes qui, grâce à leur détermination, gagneront la bataille contre les forces obscurantistes.

Il a affirmé sa disponibilité à œuvrer pour la promotion des langues nationales car la question de l’alphabétisation reste l’une des pierres angulaires du gouvernement.

Un Ciwara, symbole d’excellence, de bravoure, de dévouement et de reconnaissance dans la tradition malienne a été remis par le Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga au Représentant résident de l’UNESCO au Mali, M. Edmond Munkala, Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers.

Une minute de silence avait été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires survenues dans la double attaque, dans la zone Bamba.

Clap de fin à Yélékébougou

C’est la commune rurale de Yélékébougou, cercle de Kati, région de Koulikoro, était à l’honneur le vendredi 15 septembre 2023 pour abriter la cérémonie de clôture des activités inscrites au programme de la Journée internationale de l’alphabétisation.

L’un des temps-forts de cette cérémonie de clôture a été la remise de Ciwara par le ministre au partenaire DVV INTERNATIONAL pour son appui et sa constance dans la collaboration. Aussi, UNHCR a offert du matériel au Maire de la commune rurale de Yélékébougou. La donation est composée d’un moulin multifonctionnel, d’un poste de soudure, de quatre machines à coudre et d’un lot de livrets d’alphabétisation. Un apéritif a servi de clap de fin à la commémoration de la Journée internationale de l’alphabétisation, édition 2023.

