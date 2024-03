C’est le jeudi 29 février passé, en présence des autorités scolaires, administratives, politiques et coutumières, que se sont déroulées les festivités des cinquante (50) ans du lycée régional de Ségou qui a ouvert ses portes en 1974. Après les événements de 1991, le lycée est devenu le lycée Abdoul Karim CAMARA dit Cabral de Ségou. Pour la circonstance, beaucoup d’activités étaient au programme.

Après la montée des couleurs par les pionniers, accompagnés par la fanfare nationale, le proviseur du lycée, Hamadoun TRAORÉ, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au public avant de présenter son établissement, “le Lycée Cabral’’, qui compte actuellement 2012 élèves dont 1 094 filles soit 54,37%, répartis entre quarante (40) groupes pédagogiques dont dix-sept (17) classes de Terminales; neuf (09) classes de 11ème et quatorze (14) classes de 10ème, encadrés par cent quinze (115) vaillants professeurs parmi lesquels neuf (09) femmes. De son ouverture à nos jours, l’établissement a formé 9 262 bacheliers parmi lesquels les générations ici présentes.

Par ailleurs, il a parlé des gestes des différentes Amicales dudit lycée (promotions 1974, 1988, 1989) à l’endroit du lycée pour amoindrir les difficultés perturbant les apprentissages “d’abord de la première promotion 1974 (badigeonnage de la salle des professeurs, 50 chaises métalliques, 01 forage, la réfection du toit et des plafonds de la bibliothèque, 01 parking) ensuite de la promotion 1988 (une sirène, 10 bureaux et 10 chaises pour professeur 03 rangées de barbelé sur le mur du parking) et enfin celle de 1989 (25 tableaux métalliques muraux, 10 ordinateurs de bureau et ce matin 30 ventilateurs et 15 rhéostats) d’apporter leurs soutiens matériels à leur lycée”.

Pour finir, il a remercié les Amicales d’avoir pensé à leur ancien établissement.

S’en sont suivies les interventions du maire, du porte-parole des Amicales, du représentant du ministre de l’Éducation nationale et non moins parrain de l’événement, du représentant du gouverneur…).

Des attestations de reconnaissances ont été décernées par le lycée aux trois (03) Amicales. Celles-ci aussi ont fait de même pour les anciens proviseurs et certains anciens de l’administration du lycée régional de Ségou.

Notons qu’un Slam parlant du lycée, des danses chorégraphiques, des jeux concours et la remise de cadeaux aux meilleurs élèves des différentes séries ont agrémenté ce grand événement.

Enfin, la cérémonie a pris fin par la plantation d’arbres dans l’enceinte de l’établissement.

Vivement le centenaire

