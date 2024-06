Les rideaux sont tombés , le vendredi dernier, à Bamako sur les résultats des lauréats devant représentés le Mali aux 23ème et 17ème éditions des concours internationaux de la langue chinoise pour les étudiants de l’Institut Confucius et des Lycéens de la classe Confucius.

Au niveau supérieur, la lauréate Oumou Diakité de l’Institut Confucius de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de Bamako défendra en septembre prochain en Chine les couleurs du Mali à cette 23ème édition du Concours international de la langue chinoise. Tandis que son homonyme, Oumou Coul Soul Koné, effectuera le même exercice lors de la 17ème édition du concours sur la langue Chinoise. Les deux lauréates ont été sélectionnées au cours d’une finale qui a opposé 5 candidats au niveau secondaire et 6 candidats au niveau supérieurs à la classe Confucius du Lycée Askia Mohamed de Bamako en présence de l’Ambassadeur de la Chine, le corps professoral et quelques chefs d’entreprises chinoises au Mali. Les deux concours ont été marqués par la déclamation des poèmes et des chansons en langue chinoise, la danse du terroir, les démonstrations des pas de danses mélangés avec du Karaté.

L’ambassadeur de la Chine au Mali dit constater avec joie l’intérêt de plus en plus des jeunes maliens pour la culture et l’apprentissage de la langue chinoise. Il a félicité les lauréats du concours national en les exhortant à être les meilleurs participants pour le Mali à la phase internationale. Il a émis l’espoir de voir ce concours continuer à jouer son rôle qui aidera à découvrir les nouveaux talents.

Le Recteur de la Faculté des lettres et sciences humaines de Bamako, le Proviseur du Lycée Askia et le professeur à la langue et civilisation chinoise, Fayéra Sissoko, ont unanimement salué la qualité de la prestation des compétiteurs et la coopération sino-malienne. Laquelle, selon eux, est couronnée par la réalisation des infrastructures d’apprentissage et à l’attribution des centaines de bourses d’étude

Ce concours qui réunit chaque année les meilleurs élèves et étudiants apprenant la langue chinoise est organisé par les ambassades de la Chine à travers le monde en collaboration avec les classes et Instituts Confucius. Les éditions de cette année sont organisées sous le thème « un monde, une famille ». Un thème que le diplomate chinois en poste à Bamako , Chen Zhihong, a expliqué en indiquant qu’il est une initiative du Président XI Jinping pour construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et l’engagement de la responsabilité de la patrie chinoise envers le reste du monde entier. Selon lui, face au choc des civilisations qui entravent les échanges et la coopération entre les peuples, le président Chinois a fait avancer cette initiative mondiale qui, selon toujours lui, vise à promouvoir la paix, le développement, la coopération et le bénéfice mutuel.

« L’initiative ‘’ un monde, une famille ‘’ œuvre à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité grâce au dialogue et à la tolérance entre les civilisations », a insisté l’ambassadeur Chen Zhihong, ajoutant que « le Mali et la Chine sont des berceaux importants de la civilisation humaine ». « Nous sommes prêts à apporter une plus grande contribution au rayonnement de nos cultures et à enrichir la coopération sino-malienne », a-t-il rassuré. Et, sur la scène internationale, l’ambassadeur Chinois préconise les échanges civilisationnels au lieu des barrières civilisationnelles en appelant à une promotion de la coopération respectueuse et gagnant-gagnant entre les peuples.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

