Conférence de presse des syndicats de l’éducation, signataires du 15 octobre 2016 : Le Gouvernement n’a pas tenu ses engagements dans les accords de 2019 et de 2022

Pour informer l’opinion publique, les syndicats de l’éducation, signataires du 15 Octobre 2016 étaient face à la presse hier mardi 08 octobre 2024, à la Maison de l’Enseignant. Au cours de cette conférence, les représentants syndicaux ont dénoncé des promesses non tenues et des engagements non respectés du Gouvernement. Les syndicats, signataires de l’accord d’octobre 2016, soulignent que leurs efforts de dialogue n’ont pas reçu l’attention espérée de la part des autorités. Face à l’absence de progrès depuis les accords de 2019 et 2022, ils envisagent désormais des actions fermes pour obtenir satisfaction.

Au cœur des doléances, les syndicats ont rappelé les engagements pris par le gouvernement dans le protocole de mai 2019, qui contenait neuf promesses dont quatre n’ont pas été honorées. Parmi celles-ci :

La régularisation administrative et financière des diplômés de l’École Normale Supérieure (ENSup) et d’autres grandes écoles ;

L’intégration des enseignants fonctionnaires des collectivités aux services centraux ;

L’inclusion de personnels non enseignants dans le corps des enseignants;

L’organisation d’élections professionnelles dans le secteur éducatif.

Les syndicats ont également rappelé la promesse d’une prime spéciale pour les enseignants, inscrite dans le protocole de décembre 2022, mais restée sans suite à ce jour. Malgré des démarches répétées pour débloquer ces dossiers, les syndicats dénoncent une inertie gouvernementale persistante.

Fousseyni SISSOKO

Notre Voie

