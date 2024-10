À une semaine de la rentrée scolaire 2024/2025, l’Association pour la Défense des Droits des Aide-ménagères (ADDAD) a procédé à la remise de soixante (60) Kits scolaires aux Enfants et Jeunes sur les routes Migratoires qui viennent travailler dans les villes pendant les vacances afin de subvenir à leurs besoins scolaires, c’était ce samedi 26 octobre 2024 à leur siège à Yirimadjo en présence des acteurs et partenaires de l’éducation.

Compte tenu des conditions difficiles des parents dans les campagnes, l’emploi des jeunes en mobilité dans les grandes villes a pris de l’ampleur dans ces dernières décennies car les enfants et jeunes, certains d’entre eux (filles et garçons) viennent travailler dans les villes maliennes pendant les vacances afin de subvenir à leurs besoins scolaires. C’est dans cette optique de contribuer à encourager ce groupe précis qui viennent travailler pendant les vacances à rester sur les bancs, l’ADDAD avec le soutien du fonds genre de Helvetas va contribuer au maintien d’une soixantaine(60) Enfants et Jeunes sur la route migratoire en facilitant leur accès à l’éducation et en leur donnant des kits et frais de scolarité. Nous explique Mme Diallo Sita Fofana , Présidente ADDAD / Mali .

C’est pourquoi M Moro Sidibé du service Helvetas expliquera qu’ils ont eu la confiance et la détermination de l’ADDAD à travers leur assistance et défense des aide-ménagères au Mali qu’elle a bénéficié du fonds genre de Helvetas pour pourvoir les scolariser et assister financièrement dans leur parcours scolaires.

Un ouf de soulagement pour les parents d’élèves, avoir des kits scolaires des enfants à la vielle de la rentrée scolaire en dira M Diabaté , le représentant de la Direction National de la promotion de la femme et de l’enfance.

Quant aux représentants du Chef de quartier et du Maire de la Commune 6 , ils ont profité pour prodiguer des conseils aux bénéficiaires des 60 kits scolaires et des frais de scolarité de faire bon usage en honorant ADDAD et ses partenaires surtout assidu en classe avec des bons résultats scolaires.

Il faut rappeler que ADDAD est une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, initiée en 2009 et officiellement créée en 2013 par les aide-ménagères du Mali. Cette association a pour objectif « de défendre, promouvoir et protéger les droits des aide-ménagères et valoriser le métier d’aide-ménagère en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de travail tout au long de leur parcours migratoire ». Elle est aujourd’hui présente dans dix (10) pays de la sous-région Ouest Africaine (Mali, Burkina, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Sénégal, Gambie, Ghana et la Mauritanie). L’ADDAD-Mali compte aujourd’hui à peu près 1500 aide-ménagères et est présente dans deux capitales régionales Ségou et Koulikoro. Au niveau de la sous Région elle compte aujourd’hui au moins 5000 filles travailleuses domestiques.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

