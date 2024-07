Lomé – 2 juillet 2024 – Le groupe d’écoles internationales africaines Enko Education, fondé par Eric Pignot et Cyrille Nkontchou, est fier d’accueillir l’excellente école Cours Lumière, à Lomé au Togo, au sein de sa famille d’écoles. Cours Lumière devient la 16ème école du groupe et le Togo le dixième pays où Enko Education est implanté.

Une école reconnue pour son excellence

Cours Lumière a été fondé en 2002 par Aimée Kloukpo et Marc Mino-Matot, en réponse à la demande des parents de Lomé qui cherchaient une alternative aux écoles internationales diplomatiques existantes. Depuis sa création, l’école s’est développée en s’appuyant sur quatre principes fondamentaux : la cohabitation des deux cultures Togolaise et Française, l’apprentissage tout au long de la vie, la démarche scientifique et l’esprit entrepreneurial.

L’établissement reflète à merveille les 3 piliers communs à toutes les écoles Enko – l’Afrique comme Ancrage, le Monde comme Terrain de Jeu, l’Avenir au Quotidien. Y sont offerts le programme français homologué par l’AEFE de la maternelle à la terminale, le programme du Baccalauréat International au lycée, ainsi qu’un programme post-bac en partenariat avec l’école d’ingénieurs française ESEO.

Un choix motivé par la volonté d’assurer l’avenir de l’établissement

Afin de garantir l’avenir de l’établissement, ses fondateurs cherchaient un partenaire capable de soutenir et de poursuivre son développement. Aimée Kloukpo explique le choix d’Enko Education : “Après plus de 20 ans consacrés à développer Cours Lumière, nous avons fait le choix d’Enko Education pour pérenniser l’avenir de l’école. Nous partageons une vision commune d’une éducation de qualité, enracinée en Afrique et ouverte sur le monde. Enko Education nous a convaincus par sa capacité à préserver l’héritage de l’école, et nous sommes ravis de ce partenariat.”

Enko Education s’appuiera sur la solidité des liens établis avec la communauté, les programmes existants, et les relations étroites avec les universités du monde francophone pour poursuivre la mission des fondateurs et continuer à développer l’établissement.

Construire l’avenir de l’éducation en Afrique

Enko Education est un groupe d’écoles en pleine expansion. “De nombreux propriétaires cherchent un opérateur capable soit de reprendre leur école, soit de les soutenir pour accélérer leur croissance. Notre engagement est d’accueillir les écoles dans notre famille, de les aider à devenir une école de choix dans leur communauté, en incarnant nos 3 piliers, et enfin de remplir notre mission d’accroître l’accès aux meilleures universités,” explique Eric Pignot, Directeur Général et fondateur de Enko Education.

Le groupe est déterminé à poursuivre sa croissance à travers le continent grâce à de nouvelles intégrations. Chaque année, entre 3 et 5 écoles à travers tout le continent seront sélectionnées pour rejoindre le groupe qui compte désormais 7000 élèves, et ambitionne d’offrir une éducation de qualité à 20,000 élèves d’ici 5 ans. L’arrivée d’Enko Education au Togo représente une étape majeure vers la réalisation de cet objectif. Eric conclut : “Enko Education est une excellente solution pour les propriétaires d’écoles souhaitant passer le témoin tout en s’assurant de préserver l’héritage qu’ils ont construit. Enko Education accueille dans sa famille les écoles qui partagent nos valeurs et notre mission.”

L’Afrique comme ancrage, le Monde comme terrain de jeu, l’Avenir au quotidien

Enko Education est un groupe d’écoles internationales africaines qui accroît l’accès aux meilleures universités du monde pour les élèves du continent grâce à une éducation de qualité. Fondé par Eric Pignot et Cyrille Nkontchou, les 16 écoles sont établies dans 10 pays en Afrique (Mali, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Togo, Afrique du Sud, Zambie, Botswana et Mozambique).

Enko Education compte aujourd’hui plus de 1 000 alumni, qui ont été admis dans plus de 200 universités à travers le monde, parmi lesquelles Yale University (Etats-Unis), l’Université de Toronto (Canada), Sciences Po (France), African Leadership University (Rwanda), Capital University of Economics and Business (Chine), entre autres.

