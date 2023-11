Enseignement supérieur et la recherche scientifique au Mali : Concertation autour du déploiement de l’ assurance qualité, et la convention d’Addis –Abeba

Pour le déploiement de l’assurance qualité dans l’ensemble des structures de l’enseignement supérieur et la recherche , et l’opérationnalisation effective et harmonisée des cellules internes d’assurance qualité ( CIAQ), et l’appropriation des enjeux de la convention d’Addis-Abeba, l’ Agence Malienne d’ Assurance Qualité de l’ Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique( AMAQ-SUP) en partenariat avec l’ Académie Internationale de la Francophonie Scientifique ( AIFS) de l’AUF , a organisé les 17 et 18 novembre 2023 à l’hôtel Millenium sis à l’ ACI 2000 un atelier de renforcement des acteurs impliqués sur la question. L’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma Kansaye.

Créée par la Loi n°2018-034 du 27 juin 2018, l’Agence Malienne d’ Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ( AMAQ-SUP) a pour mission de contribuer à assurer la qualité du système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali, et des institutions et filières. En cet effet, elle a en charge de la coordination du dispositif d’assurance qualité et du pilotage de son déploiement, et elle accompagne la création et l’opération effective et harmonisée des cellules internes d’assurance qualité (CLAQ) au niveau de l’ensemble des institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche (IESR), et des établissements privés d’enseignement supérieur ( EPES) du Mali.

Si depuis 2019, des CLAQ ont été créés, il s’avère qu’elle sont rarement opérationnelles pour raison d’insuffisance de mise à disposition de moyens au niveau interne et de formation des agents.

Le présent atelier a pour but donc de former les agents des CLAQ et les équipes dirigeantes de l’ensemble des 17 établissements publics d’enseignement supérieurs en plus des représentants de certains établissements privés d’enseignements supérieur sur les principes et les dimensions de l’assurance qualité. D’autre part, partager les opportunités offertes par la convention d’ Addis-Abeba sur la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur en plus de fournir des orientations sur la base des bonnes pratiques pour opérationnalisation harmonisée des CLAQ. Au terme de l’atelier, il est prévu la mise en place d’un réseau national des CLAQ du Mali.

Procédant à l’ouverture des travaux, le ministre Bouréma Kansaye, a rappelé les enjeux liés la qualité du système d’enseignement supérieur, de la recherche et des formations. « Le département à travers les institutions d’enseignement supérieur et de la recherche est appelé à jouer un rôle stratégique dans la stabilisation de notre pays en vue d’amorcer le développement endogènes durables en s’appuyant en grande partie sur les ressources humaines formées et de très bonne qualité. », a-t-il déclaré pour rappeler que l’impact de la qualité du capital humain sur le développement économique et social du pays.

La politique de qualité dans le système d’enseignement supérieur une priorité de l’Agence universitaire de la Francophonie ( AUF), rappelé par son représentant au Mali le Dr Sékou Mamadou Tangara. Poursuivant, M. Tangara dira que l’ AUF soutient les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les 120 pays qu’elle couvre. Avant d’ajouter, qu’en plus d’être le révélateur du génie de la francophonie scientifique, l’ AUF est le premier réseau d’établissement supérieur et de recherche du monde avec plus de 10 000 membres.

Présente au Mali depuis 2000, l’ AUF compte 12 établissements membres représentées par ses 5 universités publiques ( université des sciences , des techniques et des technologies de Bamako, l’ université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l’université des langues et des sciences humaines de Bamako, l’université des sciences sociales et de gestions de Bamako et l’ université de Ségou en plus de 3 établissements privés d’enseignements supérieur et trois grandes écoles et institut publics, a –fait savoir le représentant du Bureau AUF-Mali, Sékou Mamadou Tangara. Qui n’a pas manqué de rappeler les grandes activités menées par l’organisation au Mali à travers son bureau national, un accompagnement dont le but est de contribuer à une gouvernance de qualité dans notre système d’enseignement supérieur et recherche scientifique du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

