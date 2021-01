Ils tiraient le diable par la queue avec la modicité de leurs bourses et aides. Les étudiants maliens vivant au Venezuela, c’est d’eux qu’il s’agit, Avec la grave crise que traverse leur pays hôte, cherchent dorénavant le diable pour, ne serait-ce que tenter de le tirer par la queue ! En un mot, ils sont dans de graves difficultés de survie au pays de Nicolas Maduro.

Ils sont au moins 60 étudiants maliens vivant au Venezuela concernés par cette misère sans nom. Depuis déjà plus d’un an, ces étudiants boursiers n’arrivent pas à toucher leurs bourses, qui seraient bloquées au niveau de l’ambassade du Mali au Brésil, pour de prétendues raison de covid-19. Les étudiants sont au désarroi total et une étudiante serait même rentrée au pays, le 3 janvier dernier.

Dans une récente correspondance, le responsable de ces étudiants à interpellé l’Etat malien à travers son ambassadeur au Brésil. « Je vous écris ce soir au nom des étudiants de la Promotion Simón Bolívar. Nous venons vers votre haute personnalité concernant la situation de nos compléments de bourses de l’année 2020. Car selon les informations de vos agents, il n’y a pas de possibilité ni maintenant ni en Janvier 2021 pour que nous puissions être dans nos droits », a-t-il écrit.

Avant de rappeler que le Venezuela est un pays qui traverse des difficultés dans beaucoup de domaines et traverse beaucoup de crises à savoir: politique, sécuritaire, économique… « Cependant, nous avons sollicité des aides sociales, que ce soit au niveau de votre Ambassade, au Ministère des Sports, de l’Éducation et même ici au Venezuela. Mais, nous avons reçu que l’aide humanitaire temporaire de la part du Venezuela, seulement parmi autant cité. Son Excellence M. L’Ambassadeur, nous avons souffert, mais nous avons attendu plus d’une année, car la dernière mission de vos agents au Venezuela remonte au 06 décembre 2019. Maintenant, nous sommes sans secours ni rien et comme vous m’aviez ordonné auparavant de passer par vos agents, j’ai toujours exécuté votre ordre. Donc nous voulions savoir les différentes propositions de votre part. Nos excuses si nous avons placé des propos déplacés à votre encontre », lit-on dans ce courrier traduisant la désolation de ces étudiants.

Contacté par nos soins pour recouper cette information, le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé la situation, en expliquant que c’est le ministère de l’Economie et des finances qui est en cause. Car, explique notre interlocuteur, c’est le comptable public qui, pour des raisons liées à la pandémie, a été obligé de rapatrier les fonds destinés au payement de ces bourses au niveau du Trésor. Et le cadre du ministère de l’Enseignement supérieur de promettre faire diligence pour que cette situation soit réglée dans les meilleurs délais. Mais, en attendant, les étudiants concernés broient du noir dans le pays de Simon Bolivar.

