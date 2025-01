Fingolo Kanadougou, zone d’exploitation minière composée de 18 communes et d’un hameau, est située à 59 km à l’ouest de Sikasso. Dans cette région, l’orpaillage est devenu une cause majeure de déscolarisation et de bouleversements sociaux.

Dans cette localité, plusieurs types d’activités minières sont pratiqués, parmi lesquels l’usine minière de Nanpala SA, l’orpaillage traditionnel et le dragage. Cependant, ces opportunités économiques attirent de plus en plus les jeunes, qui délaissent l’école pour rejoindre ces exploitations. Certains abandonnent même leurs études universitaires pour s’engager dans cette activité qu’ils jugent plus rentable. « Le business rapporte plus que l’école », confient certains d’entre eux. Ce phénomène prend de l’ampleur : dès qu’un élève abandonne les bancs de l’école et commence à gagner de l’argent dans les mines, d’autres suivent immédiatement. Ce cercle vicieux contribue à une forte baisse du taux de scolarisation dans la région.

Malgré cette situation préoccupante, la Mairie de Fingolo Kanadougou poursuit la construction d’infrastructures scolaires dans toutes les communes. Avec le soutien de ses partenaires, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour rappeler aux élèves et à leurs parents l’importance de l’éducation. « Sans l’éducation, il est difficile d’assurer de grandes responsabilités au sein d’un pays », insiste un responsable local.

Quand la richesse remet en cause l’autorité parentale !

Selon le Maire Kalilou Togola, l’argent issu de l’exploitation minière a bouleversé l’ordre social. « Les jeunes, forts de leur réussite financière, ne respectent plus leurs parents ni les autorités locales. Ce phénomène s’accompagne de comportements illégaux et de pratiques immorales. Avec leurs revenus issus des mines, certains jeunes n’hésitent pas à séduire des femmes mariées, créant ainsi des tensions dans les foyers. Les maris, n’ayant pas les mêmes ressources financières, se retrouvent souvent impuissants face à cette situation.

Aujourd’hui, Fingolo Kanadougou est confrontée à ces défis sociaux majeurs, conséquences directes de l’exploitation minière artisanale. La lutte pour préserver l’avenir des jeunes par l’éducation reste un combat de tous les jours.

Par Fatoumata Coulibaly envoyée spéciale à Sikasso dans le cadre de la 3ème édition de la tournée régionale de l’UJRM.

