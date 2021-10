Front social : Les enseignants de l’enseignement supérieur en grève de 5 jours depuis hier

Le Comité Exécutif National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESUP) a mis en exécution, hier, lundi 4 octobre 2021, son préavis de grève de 5 jours reconductible. «La première phase de la grève de 5 jours commence demain lundi 4 au vendredi 08 octobre 2021», nous a confirmé le secrétaire général du CEN-SNESUP, Pr. Abdou Mallé.

Le but de cette grève, selon le Snesup, est d’obliger le gouvernement malien à appliquer immédiatement les accords contenus dans le Procès-Verbal (PV) de conciliation du 26 août 2021 entre le gouvernement et le SNESUP, suite à la réunion avec les secrétaires généraux des comités, le 16 septembre 2021. Des applications, selon Abdou Mallé et ses camarades, qui tardent, qui semblent être mises dans les tiroirs.

«Nous, syndicat national de l’enseignement du supérieur, vu la constitution ; considérant le retard dans la mise en œuvre du procès-verbal de conciliation du 7 janvier 2021 ; considérant la lenteur dans la mise en œuvre du rapport du 6 mai 2021 de la commission technique de relecture du statut des enseignants chercheurs et de son décret d’application ; considérant la non application de la prime de recherche conformément à l’article 34 du décret n°2017-0850P-RM du 09 Octobre 2017 fixant les modalités d’applications du statut des enseignants chercheurs ; constatant le retard chronique dans le payement des arriérés d’heures supplémentaires et des frais des tâches liées aux examens ; constatant le blocage artificiel au secrétariat général du gouvernement de l’ordonnance sur les deux nouvelles grilles indiciaires planchers 755 et 850 et plafonds 1555 et 1650 et l’augmentation de 02 ans de l’âge de départ à la retraite pour les enseignants chercheurs seniors et du décret d’application relu du statut des enseignants chercheurs ; constatant les conclusions de la réunion extraordinaire du CEN-SNESUP du 16 septembre 2021 avec les secrétaires généraux des comités, décidons d’observer une grève de 5 jours, allant du lundi 4 au vendredi 8 Octobre 2021, reconductible du lundi 11 au vendredi 15 Octobre 2021 pour exiger l’application immédiate et intégrale des points d’accords contenus dans le procès-verbal de conciliation du 26 août 2021», indique la note adressée à l’État par le CEN-SNESUP dirigé par Pr. Abdou Mallé.

Si rien n’est fait avant la fin de cette première phase de la cessation de travail des enseignants relevant du Snesup, elle (la grève), insiste le Snesup, sera reconductible du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :