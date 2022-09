Lors de la journée de l’Institut Confucius célébrée par l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, le 27 septembre dernier, l’Ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong, a offert 11 nouvelles bourses.

La coopération sino-malienne sur le plan de l’éducation fait des heureux gagnants. A l’occasion de la journée de l’Institut Confucius, le diplomate chinois à Bamako a offert 11 nouvelles bourses aux étudiants de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines. La cérémonie de remise de ces bourses a réuni à Bamako le corps professoral de la Classe Confucius du Lycée Askia et de l’Institut Confucius de l’ULSHB.

L’ambassadeur Chen Zhihong a loué la qualité de l’excellente relation que la Chine entretient avec le Mali depuis son accession à la souveraineté nationale. « L’éducation et la culture sont une partie importante des échanges entre nos deux pays », a déclaré le diplomate Chinois à Bamako ajoutant que son pays a offert l’opportunité d’étudier en Chine pour plus de 2000 étudiants maliens. D’après lui, en 2020, l’Ambassade a officiellement établi la ‘’ Bourse de l’Ambassadeur de la Chine » qui a permis chaque année d’accorder une somme d’argent aux étudiants maliens pour bien poursuivre leurs études. En plus des bourses d’études, la Chine soutient la construction des infrastructures scolaires et Universitaires. Elle a financé la construction de la phase II du Campus de Kabala, où il promet que l’Institut Confucius de l’Université de Bamako sera bientôt installé. Sur ce site universitaire, la Chine a installé un atelier d’impression, doté de tous les équipements de sorte que l’Université aurait la capacité d’éditer, d’imprimer et de publier ces œuvres de façon autonome.

Pour l’Ambassadeur de la Chine, l’Institut Confucius et la Classe Confucius constituent un pont qui connecte les deux peuples chinois et maliens. De quoi de donner de l’espoir à la diplomatie chinoise que les boursiers maliens pourront profiter pour comprendre de façon approfondie la langue, l’histoire et la culture chinoise vieille de plusieurs siècles. Les deux lieux de formations créés à l’intervalle de 10 ans (2009-2018) jouent aujourd’hui un rôle important dans la promotion de la langue et la culture chinoises.

Pour sa part, le proviseur du lycée Askia Mohamed, Mahamane Camara, estime que le développement fulgurant de la Chine a contribué à un engouement envers la langue et la culture chinoises. Au Mali, dit-il, de nombreuses écoles et Universités sont ouvertes à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue chinoise, mais restent confrontées à l’insuffisance des ressources humaines qualifiées pour pallier à ces difficultés. En réponse, la Chine a créé le centre pour l’Education et la Coopération internationale linguistiques qui travaille, selon Mahamane Camara, à favoriser le multiculturalisme, le multilinguisme, la tolérance et la compréhension mutuelle entre les peuples du monde. Les Instituts et les Classes Confucius créés pour la mise en œuvre de ces objectifs sont présents à 150 pays pour environ 548 Instituts et 1193 Classes Confucius.

En plus des discours des officiels, cette fête de l’Institut Confucius a été marquée à Bamako par les prestations de danse des Etudiants, le programme linguistique, les questions réponses en langue chinoise du même Institut. S’y ajoute aux démonstrations de l’association malienne des SHOU BO et de la fédération malienne de Wushu.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

