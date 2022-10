La formation de nombreux cadres maliens en Russie, la participation de l’armée russe dans le renforcement et l’équipement des Forces armées maliennes (FAMa) dans la lutte contre le terrorisme et les récents appels téléphoniques entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et son homologue de la Russie, Vladimir Poutine, attestent du raffermissement de ces liens.

Ainsi la Fédération de la Russie a décidé de mettre en place un programme de bourses appelé «Projet d’éducation et de formation pour l’Afrique» (Rafu), dédié à la formation d’ingénieurs pour soutenir le développement de l’Afrique. Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays, l’Université privée Ahmed Baba (UPAB) a pris le leadership de la relance de la coopération scientifique, technique russo-malienne dans les domaines éducatif, scientifique, technique, culturelle, de la recherche et de la formation.

La collaboration entre l’UPAB et l’Université électrotechnique d’état (LETI) s’inscrit en droite ligne de la relance de la politique de coopération bilatérale entre nos deux peuples. Du 14 au 19 octobre 2022, une délégation de cette institution universitaire de Saint-Petersbourg (Russie) conduite par la vice-rectrice aux affaires internationales de l’Université, Mme Anastasia Minina, a séjourné dans notre pays pour consolider davantage cette coopération scientifique, technique et culturelle.

À l’issue de la visite de travail de la délégation, le président de l’UPAB, Ousmane Dramé, et Mme Anastasia Minina ont co-animé, hier, une conférence de presse dans les locaux de l’UPAB sise à Sotuba ACI 2000. Il s’agissait de porter à la connaissance de la population les perspectives de la coopération scientifique et technique entre nos deux pays à travers les deux universités.

Ousmane Dramé a précisé que la coopération va s’accentuer sur la mobilité des enseignants et des étudiants. La mobilité des étudiants entre nos deux pays et l’accompagnement sont les points sur lesquels les deux universités vont travailler. Une délégation de l’UPAB se rendra en Russie dans les jours avenirs pour visiter LETI et finaliser des programmes d’activités, a-t-il annoncé.

Quant à la vice-rectrice, elle a indiqué que son université formera les étudiants maliens. Cela leur permettra d’utiliser les équipements modernes de leurs laboratoires. Elle a aussi annoncé l’ouverture d’un laboratoire de langue russe à Ahmed Baba pour les scientifiques, les étudiants et les hommes d’affaires pour apprentissage de la langue russe avant d’aller en Russie. «Nous attendons les meilleurs étudiants en Russie. Nous espérons que les expériences que nous partagerons avec eux permettront de booster l’éducation et renforcer la coopération entre nos deux pays», a souhaité Mme Mme Anastasia Minina.

Il faut rappeler qu’une coopération de partenariat a été scellée entre les deux universités pour matérialiser la volonté commune des dirigeants maliens et russes.

L’Université privée Ahmed Baba, créée en 2012, offre des formations comme le droit, le journalisme, la communication, les mines, le pétrole, le génie civil, le genre industriel, l’environnement, la gestion, l’électromécanique, les télécommunications.

L’établissement privé d’enseignement supérieur a pour slogan «Notre métier est de vous accompagner vers la réussite». L’Université électrotechnique d’état de Saint-Petersbourg a vu le jour en 1886 et accueille 10.000 étudiants dont 20% d’étrangers. Elle enseigne l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’informatique, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle, la biomédecine, l’économie.

