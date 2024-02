Opportunité et employabilité des sortants en ingénierie économique et financière : L’AEDIEF ouvre le débat

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités, l’association des étudiantes et diplômées en Ingénierie économique et financière (AEDIEF) avec le soutien de Ecobank Mali, a organisé le samedi 17 février 2024 une conférence débat sous le thème « Le rôle des ingénieurs économistes et financiers dans l’économie nationale ». C’était à la Faculté des sciences économique et de gestion (FSEG).

Placée sous le parrainage du PCA de l’association, M. Boubacar Traoré et celui du Dr Kadidiatou Samaké, la présente rencontre avait pour objectif d’édifier le public sur la filière, présenter les opportunités et les débouchés qu’ elle offre aux diplômés ingénierie économique et financière. .

A la suite des mots de bienvenue du Vice-Doyen de la FSEG, Pr Ladji Kané, le président d’honneur de l’AEDIEF, Aliou Maïga est revenu sur l’objectif de la conférence. Occasion pour lui, de mettre l’accent sur la pertinence de la filière ainsi que les opportunités qu’elle offre.

S’agissant de l’association, il dira que sa création s’imposait tant en terme d’utilité que de besoin pour les apprenants. Composée d’étudiants et diplômés en ingénierie économique et financière, l’ AEDIEF s’engage à faire la promotion de ses membres, de les former et accompagner pour belle orientation professionnelle.

En effet, les diplômés en ingénierie financière et économique sont de potentiels futurs employés de banques, des agences d’Assurances, des Institutions publiques et privés, des informations utiles donnée ce jour au cours de la conférence.

Saluant l’initiative, le DG de Ecobank, Dr Mohamed Sympara, dira que le slogan de la banque panafricaine demeure l’entière satisfaction de sa clientèle, et l’émergence de l’Afrique. Aussi, il n’ a pas manqué d’assurer à l’association sa disponibilité à l’accompagner.

Soulignons que la présente rencontre a été opportune à la présentation des services d’ Ecobank par ses agents sur : « ingénierie économique et financière et gestion de portefeuille» et «présentation des produits digitales d’Ecobank (application mobile)».

La cérémonie s’est terminée par une remise d’un chèque de 250 000FCFA de la banque à l’association.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

