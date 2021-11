Réformes politiques et institutionnelles: Les recommandations de la Synergie 22

Le Collectif des Organisations de la Société civile invite les Autorités de la transition à trouver un véritable consensus autour, entre autres, de la situation sécuritaire, la tenue des Assises nationales de refondation, l’avant projet de révision de la loi électorale

Conformément à son rôle de veille citoyen, le Collectif des Organisations de la Société civile, dénommée Synergie 22, a rencontré le week-end dernier, à la Maison de la presse, les hommes des médias. L’objectif de cet énième rendez-vous, était de partager avec les journalistes son inquiétude quant à la situation qui prévaut au Mali. Une situation qui a trait, à la sécurité, à la tenue des Assises nationales de refondation (ANR), à l’avant projet de révision de la loi électorale, qui ne bénéficie pas pour le moment de l’adhésion d’une majorité écrasante des hommes politiques.

La Synergie 22 dans sa démarche, attire l’attention des autorités de la transition sur d’autres défis majeurs, à savoir : la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer chaque jour alors que la première mission de la Transition consacrée dans la Charte évoque : « le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; « la destruction ou l’occupation des infrastructures scolaires qui a conduit à la fermeture de 1 300 écoles dans les régions du Nord et du Centre du pays ; la problématique de la réorganisation territoriale pour l’organisation des futures élections législatives, avec la prise en compte des régions et cercles créés par les lois n°2012-017 et n°2012-018 du 02 mars 2012 ; tenue d’élections inclusives, crédibles et transparentes, au moment où l’administration se retire de jour en jour de plusieurs localités du Mali etc.

Compte tenu de ces constats et défis, la Synergie 22 a formulé quelques recommandations aux autorités de la Transition. Dont la prise de dispositions légales pour respecter la révision de la loi électorale; le consensus autour de ce processus ; un large consensus autour des ANR et de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE); la publication d’un chronogramme clair, précis et réaliste et œuvrer pour la réouverture des écoles et surtout pour cette rentrée scolaire.

La Synergie recommande aussi la publication en ligne des résultats des scrutins par centres et bureaux de vote, au fur et à mesure de la proclamation des résultats. Et que cela soit intégrée dans la loi électorale. Elle permet, entre autres, d’éviter les conflits et le tripatouillage des résultats pendant la remontée et la centralisation des résultats.

Cette conférence de presse a enregistré du côté de la Synergie, Dr Ibrahima Sango de l’Observatoire des élections, Abdoulaye Guindo de doniblog et Sékou Diop de l’AJCAD.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :