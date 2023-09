Rentrée scolaire : Rendez-vous en octobre

Fermées entre fin mai et début juin derniers, les écoles vont commencer à rouvrir à partir du mois prochain. Dans sa décision de la reprise des cours, le ministère de l’Education nationale a fixé au 2 octobre la rentrée scolaire au titre de l’année 2023-2024.

Alors que les grandes vacances battent leur plein, les élèves vont bientôt reprendre le chemin de l’école. Dans une circulaire adressée aux directeurs d’Académie d’enseignement, le ministère de l’Education Nationale a dévoilé le calendrier de l’année scolaire 2023-2024. Celle-ci démarre le lundi 2 octobre 2023 pour clore le vendredi 28 juin 2024.

Cet intervalle de reprise des cours et de fermeture des salles de classe concernent surtout les établissements de l’Education Préscolaire et Spéciale, de l’Enseignement Fondamental, Secondaire Général, Technique et Professionnel, de l’Enseignement Normal et de l’Education Non Formelle.

Pour ce qui est des établissements d’Enseignement Secondaire Agro-pastoral, ils rouvrent également le 2 octobre 2023. Mais à la différence des autres établissements précités, celui va boucler son année un peu plus tard notamment le 18 septembre 2024. Donc pendant l’hivernage.

La particularité au niveau des établissements d’enseignement secondaire agro-pastoral est que les grandes vacances interviennent en milieu de l’année scolaire avant la poursuite des cours avec le 3e trimestre. Les grandes vacances sont ainsi fixées du 1er mars au 31 mai 2024 tandis que le 3e trimestre s’étendra du 3 juin 2024 au 15 septembre 2024.

A Cissouma

