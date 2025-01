Soutenance à l’université GEMINI Management International : Maïmounata Touré et Moussa Doumbia innovent dans l’industrie minière !

Le Groupe Université GEMINI Management International a sacrifié la tradition en organisant, le 21 décembre 2024 dans son campus, les soutenances de deux de ses étudiants. La première avait pour thème : « Développement et mise en œuvre de systèmes de gestion intelligents des déchets dans un environnement minier : cas de la mine d’or de Syama ». Il a été soutenu brillamment par Maïmounata TOURE. La seconde soutenance a été faite par Moussa Doumbia. Qui a excellemment soutenu son thème : « -Techniques de découverte d’un gisement d’or : cas du permis de Bérila ». Leurs parents, amis, camarades et proches étaient venus nombreux pour les soutenir.

Les travaux de la première soutenance, celle de Maïmounata Touré dont le thème est : « Développement et mise en œuvre de systèmes de gestion intelligents des déchets dans un environnement minier : cas de la mine d’or de Syama », ont essentiellement consisté à analyser les déchets dans les industries minières. Ce, afin d’apporter la lumière sur les différentes catégories de déchets produits. Notamment dans le site aurifère de Syama. Les travaux de recherche de Mlle Touré ont permis de dégager les enjeux environnementaux et socioéconomiques de la production de déchets. Cela lui a permis de faire des recommandations qui visent à améliorer la collecte, le tri et le traitement de ces déchets par l’adoption de technologies intelligentes et de pratiques modernes. Maïmounata Touré estime qu’en adoptant ces nouvelles technologies, la mine d’or de Syama pourrait non seulement réduire l’impact environnemental des déchets, mais aussi, devenir un modèle dans leur gestion durable dans le secteur minier au Mali. Au regard de l’excellent contenu de son mémoire qui innove dans la gestion des déchets minier, le Jury a gratifié ses travaux de recherche en lui décernant le Master en Environnement minier avec la mention : Très Bien.

Quant à la deuxième soutenance, celle de Moussa Doumbia, elle portait sur les « -Techniques de découverte d’un gisement d’or : cas du permis de Bérila ». Le permis de Berila a fait l’objet d’une campagne d’exploration minière dans la Région de Bougouni, au Sud du Mali. Les travaux de mémoire de Moussa Doumbia avaient pour objectif de mettre en évidence un prospect. Il a alors divisé son mémoire de Master en trois grandes parties. La première partie traite les généralités et la présentation de la zone d’étude ; La seconde partie passe en revue la méthodologie de recherche ; La troisième partie a concerné l’analyse et l’interprétation des résultats de l’exploration minière. Pour ce faire, il a d’abord présenté les différentes méthodes d’explorations utilisées pour mettre en évidence le Prospect de Berila. Ensuite, il a mis en évidence la présence de corps minéralisés. Après, il a procédé à une étude de faisabilité pour l’exploitation de ce gisement d’or.

L’intérêt de ses recherches est énorme pour la recherche minière au Mali. Car la campagne d’exploration de surface a donnée des informations sur : les types de roches de Surface, les structures présentes, la susceptibilité magnétique et électrique des roches sans oublier la présence de certaines anomalies indicatrices de processus minéralisateurs. La campagne d’exploration de sub-surface avec les méthodes de tranchées et de forage ont donné les différentes formations litho-stratigraphiques du permis de Berila et les déblais et les Carottes prélevées ont mis en évidence, après analyses, la présence de particules aurifères.

Aussi, les résultats de ses recherches ont prouvé qu’il existe quatre anomalies géochimiques dans la zone nord-est du permis ; ainsi a-t-il recommandé de tester pour un enracinement dans les périodes à venir. Le sondage à la tarière a recoupé des intersections minéralisées dont l’extension sera testée pendant que le programme de prospection continue dans la nouvelle année. Au regard des cibles minéralisées et anomalies en or circonscrites, il a recommandé de tester ces cibles aussi bien latéralement et en profondeur. Il recommande d’œuvrer d’avantage dans la recherche de cibles d’exploration dans le permis de Berila. Vu l’importance de son innovation dans la recherche aurifère au Mali, mais aussi, la qualité de son texte de mémoire, le Jury a unanimement accepté ses travaux de recherche. Et lui a décerné un Master en Mines, Pétrole et Energies avec la mention Très Bien.

Qu’est-ce que l’Université GEMINI Management International ?

Le Groupe Université GEMINI Management international qui existe depuis plus de 15 ans, est une référence dans le domaine de l’enseignement supérieur privé au Mali avec des filières de choix. Qui répondent aux besoins du marché. Ce sont au total, 16 filières toutes orientées idéologiquement et pédagogiquement en LMD, dont trois piliers supportent l’architecture pédagogique. En l’occurrence :-Les filières techniques industrielles que sont : les Mines et pétrole, le Génie Civil, l’Énergie Solaire et Développement Durable, Agro-alimentaire, Statistiques appliquées ; -Les filières administratives ou de management constituées de : Management des Affaires, Gestion des Ressources Humaines, Finance Comptabilité fiscalité, Marketing Communications, Logistique Transit Transport, Droit des Affaires et Fiscalité, l’Administration et la Gestion des Entreprises ; -Les filières informatiques Soft/hard et intelligence artificielle qui comprennent: L’Informatique de Gestion, L’Informatique Réseaux Télécoms, Électronique et Maintenance Informatique (englobant l’intelligence artificielle).

Gaoussou Madani Traoré

Pour appréhender le métier de l’Imprimerie

Des étudiants de GEMINI font une immersion dans les ateliers de Bama Impression

Afin de pouvoir lier la théorie à la pratique, des étudiants en Gestion L1 et L2 du Groupe Universitaire GEMINI International, accompagnés du Président, Pr Touré Ahmed DJabelession et du Surveillant Général, Karim Diarra, ont visité, le jeudi 09 janvier 2025, les installations de Bama Impression sise à Baco Djicoroni Golf. La visite était guidée par le Promoteur et Directeur Général (DG) de l’imprimerie, Nouhoum Sacko. Le premier responsable de Bama Impression a notamment expliqué aux étudiants comment fonctionne la chaîne graphique d’une imprimerie. Qui commence à partir de la salle des Infographes (où des spécialistes du design élaborent des maquettes selon les besoins et envies du client, pour se terminer par la production du produit fini (par exemple un livre).

Le DG Nouhoum Sacko a naturellement commencé sa visite guidée dans la salle des Infographes dans laquelle des spécialistes de l’infographie créent des maquettes, à l’aide d’un Programme Assisté sur Ordinateur (PAO). Ce Programme, a-t-il expliqué, créée et assemble des éléments graphiques et textuels en vue de la réalisation des documents destinés à être imprimés ou visualisés à l’écran.

Les infographes, après avoir réalisé une maquette conformément au souhait du client, impriment sur papier le visuel qu’ils ont produit. Ils mettent ensuite leur design sur des plaques d’aluminium pour impression. C’est après que le visuel imprimé est acheminé à la presse machine dans l’atelier de presse. Où ce sont des machines Offset qui font tout le travail d’impression en chaîne.

Nouhoum Sacko a notifié aux visiteurs de retenir que l’impression offset nécessite la fabrication de plaques en aluminium sur lesquelles sont gravés les textes et les images à imprimer, et qui sont ensuite encrés. Le papier passe dans des gros rouleaux qui transfèrent l’encre en y appliquant successivement les différentes couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) et le noir, ou juste le noir pour du texte seul. Il expliquera que la presse offset rotative est alimentée par un grand rouleau de papier appelé bobine. Ce procédé étant adapté pour l’impression de masse, et permet une vitesse de production très élevée.

Les visiteurs sont ainsi passés par toutes autres étapes de production (dans notre exemple d’un livre) dans la salle de presse jusqu’au magasin de livraison d’où sort le produit fini (les livres) emballé dans des cartons sur lesquels sont marquées les quantités.

Le DG de Bama Impression partage ses expériences professionnelles avec les étudiants

Après la visite guidée des installations et des explications sur le processus de la chaîne graphique, le DG de Bama Impression a longuement partagé ses expériences professionnelles aux étudiants. Nouhoum Sacko les a aussi révélés que lorsqu’il commençait à Bama Impression, il a d’abord travaillé comme simple manœuvre. Après, , il a travaillé dans tous les postes de la chaîne de production. Ce qui lui permet aujourd’hui de se faire une idée d’ensemble sur tout se qui se passe (ou qui est susceptible de se passer) dans les ateliers comme dans les magasins de stockage. Le DG de Bama Impression a ainsi vivement recommandé aux étudiants de GEMINI de passer par le même chemin afin de pouvoir mieux manager leur future entreprise, quel que soit le genre. Interrogés, les étudiants ont unanimement apprécié leur visite à Bama Impression. Dont le DG leur a promis toute sa pleine disponibilité à les accueillir lorsqu’ils le désireront. Une photo de famille a servi de clou à la visite.

Gaoussou Madani Traoré

Commentaires via Facebook :