Tel annoncé, le Vendredi 19 juillet, en milieu de matinée, le Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE) a publié les résultats des épreuves du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) de tous les centres d’examen sur toute l’étendue du territoire national. Cette année le taux de national d’admission a été de l’ordre de 44,46% soit au total 137.182 élèves admis.

Cette année, ils étaient 325.059 candidats inscrits pour les épreuves du DEF, session de juin 2024. Ces épreuves ont eu lieu du 4 au 6 juin 2024 sur toute l’étendue du territoire national de notre pays. Et 308.571 candidats se sont présentés lors de ces épreuves contre 16.488 candidats au tableau des absents. Au total 137.182 candidats sont admis au DEF, ce qui donne un pourcentage de 44.46% candidats admis.

Ce taux est relativement élevé de 14,14% par rapport à celui de l’année passée qui était de 30.82%. Toute évidence qui reflète la qualité de l’année scolaire écoulée. Durant laquelle, des cours ont eu lieu sans perturbations et les élèves ont pu terminer tous les programmes.

A cet effet, le gros du mérite revient encore une fois aux autorités de la Transition. Qui ont pris à bras le corps la question de l’école malienne, ainsi que la bonne tenue des examens de fin d’année à date. Les maîtres mots sont intacts : « la lutte contre la fraude sous toutes ses formes ». Et sans détour, le Ministre de l’Education nationale, Amadou Sy Savané et les services centraux de son département, notamment la Direction du Centre national de Concours et des Examens de l’Education (CNCE) ont fait preuve d’une grande rigueur dans la traduction de cette volonté des plus hautes autorités du pays. Et le résultat reste appréciable après chaque examen national.

Après la proclamation des résultats, les trois premiers nationaux ont été reçus par le Ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané, il s’agit respectivement de Mlle Sira Traoré de l’académie d’enseignement de Rive gauche- Bamako, admise avec 18,54 de moyenne, d’Amadou Mamary Camara de l’Académie d’enseignement de Kati, admis avec 18,54 et de Konimba Traore également de l’académie d’enseignement de Rive gauche de Bamako, qui a obtenu une moyenne de 18,15. Le Ministre Sy Savané leur a décerné au nom du Président de la Transition des attestations d’excellence en guise d’encouragement. Quand l’école va, tout va !

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :