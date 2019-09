Au cours d’une journée d’échange et de sensibilisation, les membres de l’association des anciens élèves du lycée Mamadou M’Bodj de Sébénikoro (AAELMBS) ont expliqué aux nouveaux bacheliers les opportunités qu’offrent les différentes universités et grandes écoles au Mali. L’objectif est d’assister les admis au Bac dans leur choix futur.

Après avoir encadré plus de 124 candidats au baccalauréat durant 5 mois dans le cadre des cours de soutien, l’association des anciens élèves du lycée Mamadou M’Bodj de Sébénikoro(AAELMBS) poursuit son soutien aux élèves.

En partenariat avec l’association des jeunes pour le futur, elle a organisé, le mardi dernier, dans l’enceinte du lycée Mamadou M’Bodj de Sébénikoro, une journée d’échange et d’infirmation à l’intention des admis au bac cette année. Sur les 124 candidats encadrés, 46 élèves sont admis au bac dont cinq ont obtenu la Mention bien, une mention très bien, soit un taux de réussite de 37,10%.

Placée sous le parrainage de Dr. Issa S. Goïta, cette journée d’échange et d’information a permis à l’association d’expliquer les programmes des différentes universités et grandes écoles au Mali. L’accent a été aussi mis sur le choix des filières. C’est pourquoi, les différentes filières des universités et grandes écoles ont été largement détaillées aux nouveaux admis.

Pour le parrain et ancien élève du lycée Mamadou M’Bodj, Dr. Issa S. Goita, accompagner les nouveaux admis est non seulement une obligation pour les anciens, mais aussi un devoir de tout bon citoyen pour faire de la promotion de l’éducation une réalité au Mali.

Selon son président, Boubacar Koita, cette journée d’échange et de sensibilisation s’inscrit dans les activités de l’association des anciens élèves du lycée Mamadou M’Bodj de Sébénikoro (AAELMBS). À l’en croire, l’objectif est de donner plus d’information aux admis pour éviter des erreurs dans le choix des universités et grandes écoles.

Quant au président de l’association des jeunes pour le futur, Ousmane Mahamadou Maïga, il a invité les nouveaux admis à plus de prudence au moment du choix des universités et filières.

De sa création en décembre 2014 à nos jours, l’association des anciens élèves du lycée Mamadou M’Bodj de Sébénikoro a initié plusieurs actions concrètes pour le développement de l’éducation en commune V, en particulier, et au Mali en général. Parmi ces actions salvatrices de l’association, figurent les cours de soutien au profit des candidats au Bac.

Y. Doumbia

