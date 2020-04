Conformément à son rôle de contrôle citoyen neutre, impartial et professionnel, la Mission d’Observation Électorale (MOE) de la Synergie 2020, a observé le scrutin du 2ème tour des législatives au Mali tenu le 19 avril 2020, dans un contexte marqué par d’importants défis sanitaires, organisationnels et sécuritaires. De ce fait, le lendemain du vote, le lundi 20 avril, la POCIM était face à la presse, à l’Hôtel Radisson Blu, pour faire part à la presse comment s’est passé ce deuxième tour ? La déclaration a été lue par le Chef de mission de la Synergie, Dr lbrahima SANGHO.

Selon Dr. Ibrahim SANGHO, la présente déclaration préliminaire de la MOE est une évaluation du contexte entre les deux tours et le jour du scrutin du second tour. Elle est basée sur les activités et interactions des observateurs avec les différents acteurs et sur le déroulement du scrutin, le processus de dépouillement et le début de la centralisation des résultats.

Le jour du scrutin, la MOE a observé 2.318 bureaux de vote. Après beaucoup de constats et d’observations, les 71 Observateurs à Long Terme(OLT) et 1030 Observateurs à Court Terme (OCT) dont 45 observateurs sourds, couvrant les 43 circonscriptions électorales du second tour déployés par la MOE, ont fait savoir que 98% des bureaux de vote ont été ouverts à 8h et que 2% ont été ouverts après 8h.

Quant à la disponibilité du matériel, selon Dr. SANGHO, les observateurs ont noté que le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans la plupart des bureaux de vote observés. Cependant, la mission a constaté le manque de produits sanitaires et hygiéniques liés à la pandémie du CORONAVIRUS et de matériels électoraux dans certains centres de vote. En ce qui concerne les agents électoraux, poursuit-il, dans la majorité des bureaux observés par les observateurs de la Synergie, les agents électoraux étaient au complet. Les absences d’agents électoraux constatées ont été suppléées conformément aux dispositions légales.

D’après le Chef de mission, les observateurs ont aussi remarqué la présence des observateurs nationaux sur l’ensemble du territoire dans des bureaux de vote (BV). Ceux-ci, ajoute-t-il, avaient un libre accès aux BV et pouvaient exercer leur rôle sans restriction. Les délégués des candidats ont également été déployés dans les bureaux de vote.

Quant au déroulement du scrutin, M. SANGHO, a expliqué que, dans les localités où le vote a eu lieu, le scrutin s’est globalement bien déroulé. Le secret du vote a été respecté dans tous les bureaux où les isoloirs étaient bien disposés, affirme-t-il. Il a ajouté que les observateurs n’ont pas constaté une utilisation abusive des procurations. Par contre, selon lui, des cas d’achats de votes et de spéculations sur les cartes d’électeur ont été constatés.

Les observateurs ont fait savoir que, dans l’après-midi, la démultiplication de la pratique d’achats de votes a été remarquée dans plusieurs centres à travers le pays notamment : au centre Fa KEITA de Pelengana, cercle de Ségou ; au centre IJA de Faladiè en CVI du District de Bamako ; au centre de vote des 1008 logements en CVI du District de Bamako ; au centre de vote de Magnambougou projet en CVI du District de Bamako ; à l’école A Wayerma 1 de Sikasso ; au Groupe Scolaire de Macina ; au Groupe Scolaire Robert CISSE I et II de Mopti ; à l’école B 2e cycle, Bureau N 2 de Bafoulabé ; au Centre EDC et Plateau 2 de Koulikoro ; au Groupe Scolaire Kolokani B ; au Groupe Scolaire Heremakono nord et centre de Bougouni.

Au titre des incidents et dysfonctionnements, les observateurs ont constaté qu’ il n’y a pas eu de vote à Diankabou, cercle de Koro, région de Mopti depuis le premier tour ; à Talataye et Ouatagouna dans le cercle d’Ansongo ; à la commune de Gabero dans le cercle de Gao ; à Sinam et Dougouradji, commune Tienkour, cercle de Diré ; à Gossi et Adiora dans le cercle de Gourmas Rharous, région de Tombouctou ; à la Commune de Salsalbe, Ouoro-Mody, Koubaye, centres de Poutchi ( Socoura) ; à Badiogo, Fatoma, cercle de Mopti.

En ce qui concerne les médias, la mission a noté une couverture médiatique pluraliste marquée par l’impartialité des médias publics et privés.

Aux dires du Chef de mission, à la clôture, le taux de participation global était de 23,22%. Les observateurs ont noté que 53,87% des votants étaient des femmes.

Au regard des difficultés d’accès à la plupart des bureaux de vote, le taux de participation des personnes vivant avec un handicap s’établit à 1% des votants.

Pour la Société Civile, les observateurs ont affirmé que, la société civile malienne a démontré sa capacité à s’impliquer dans l’organisation des élections mais aussi dans la sensibilisation des citoyens pour une meilleure participation aux élections.

ELECTIONS LEGISLATIVES 2ème TOUR

La POCIM a fait des recommandations

Après le 2ème tour des élections législatives tenu le dimanche 19 avril 2020, le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM), a fait une conférence de presse le lundi 20 avril à l’Hôtel Radisson Blu, au cours de laquelle, il fait des recommandations à sept (7) institutions notamment le gouvernement, la CENI, les partis politiques et les candidats, la cour constitutionnelle, les organisations de la société civile et à la CNDH, les citoyennes et les citoyens, la communauté internationale.

A ce stade de l’observation du deuxième tour des élections législatives, et pour améliorer les conditions de la poursuite des opérations, le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM) a recommandé :

Au gouvernement : La préservation des droits des électeurs et des candidats par leur sécurisation et la garantie de l’égalité de chance des candidats ; la transparence du processus électoral ; la prise des mesures pratiques afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote des personnes vivant avec un handicap ; la transcription des noms des candidats et des partis politiques en braille sur les bulletins de vote ; le renforcement de la confiance entre les principaux acteurs du processus ; la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, au nom des principes de la transparence des élections et du droit à l’information ; la publication de la liste complète des bureaux de vote non fonctionnels et ceux ayant fermé avant l’heure lors des deux tours des élections législatives ; le renforcement des capacités des agents électoraux ; la poursuite en lien avec la société civile, des initiatives d’appels collectifs au calme des populations et de tous les acteurs politiques ; la réactivation du programme national d’éducation civique.

Quant à la CENI, il a recommandé deux choses à savoir : une veille plus attentive sur les droits des électeurs et des candidats et la publication périodique de ses observations durant tout le processus.

A la Cour constitutionnelle, la POCIM a fait trois (3) recommandations : une veille plus attentive sur les droits des électeurs et des candidats; le renforcement du mécanisme d’investigation en vue d’une meilleure gestion du contentieux électoral; l’application des dispositions de la loi organique relativement à la qualité de ses délégués au niveau des bureaux de vote.

En ce qui concerne les partis politiques et les candidats, il a recommandé : le respect des dispositions de la charte des partis politiques, notamment la formation à la citoyenneté et l’interdiction de l’achat des consciences; l’adoption et le respect d’un code de bonne conduite lors de chaque élection; la poursuite, dans la voie du dialogue et de la concertation, du règlement de toutes les divergences pouvant naître du processus électoral; le recours aux juridictions compétentes pour le règlement de tout contentieux électoral.

Le Pool d’Observation Citoyenne du Mali, a recommandé aux organisations de la société civile et à la CNDH : la poursuite et l’intensification de leur mission d’éducation civique et de sensibilisation de la population, de promotion et de protection des droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire malien; l’invitation des leaders religieux à poursuivre leur appel à la cohésion sociale, au respect des règles institutionnelles et électorales; la sensibilisation a l’observance stricte des mesures de protection et des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Pour les citoyennes et les Citoyens, il a conseillé deux choses : le rejet et la condamnation de l’achat de conscience; l’observance stricte des mesures de protection et des gestes barrières, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Quant à la communauté internationale, le POCIM a fait quatre recommandations : la poursuite et le renforcement de son appui multiforme aux acteurs locaux du processus électoral; le renforcement de son soutien technique et matériel aux autorités maliennes dans leurs efforts pour l’instauration de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du territoire; le renforcement de la coopération entre les Forces Armées Maliennes, les Forces de la MINUSMA, Barkhane et du G5 Sahel dans la coordination et la sécurisation du processus électoral et le renforcement de la lutte contre le covid19 au Mali.

