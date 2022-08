Pour siéger dans l’AIGE, l’inclusivité tant souhaitée serait-elle au rendez-vous ? En tout cas, le lundi 22 août 2022, le ministère de l’administration territoriale a procédé à un tirage au sort pour avoir une mouture de choix des membres qui vont siéger dans l’AIGE. Au terme de cet exercice périlleux, huit représentants des partis politiques et six de la société civile ont été présélectionnés.

Pour la candidature féminine des partis politiques, sur soixante quinze dossiers, quatre seulement ont été choisis. Ce sont : Dao Hawa Kanté de l’Alliance malienne pour le travail (AMAT), Léila Walet Ibrahim de la Convergence pour l’émergence du Mali – Faso Jo Ton, Oumou Dicko du Rassemblement malien pour le travail (RAMAT) et Nana Konaté de la Synergie des initiatives pour la renaissance africaine (SIRA). Côté hommes, sur soixante-quinze dossiers là aussi, quatre ont été tirés au sort : Salomon Ongoïba de l’Alliance pour la promotion et le développement du Mali (APDM), Abdrahamane Bakhaga de la Force citoyenne et démocratique (FCD), Harouna Cissoko du Front uni pour le développement et le changement (FUDEC) et Youssouf Coulibaly de l’Initiative pour la refondation du Mali (IRMA).

Au sein des organisations de la société civile, sur onze dossiers, trois ont été tirés au sort. Ce sont : Mariam Dicko du Centre malien pour le dialogue inter-partis et la démocratie (CMDID), Djénébou Diakité de la Forsat-Civile et Nanè Sissako du Conseil national de la société civile. Chez les hommes, c’est Sékou Coulibaly du Collectif des régions non opérationnelles (CRNOP), Moussa Keïta de l’Ordre des notaires et Fily Moussa Kanté du RECOTRADE qui ont eu la chance d’être tirés au sort.

Le choix final des personnes devant effectivement siéger dans l’AIGE, dépendra des résultats des interviews orales auxquelles elles se soumettront très prochainement.

