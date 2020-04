Le démenti de la commission électorale nationale indépendante ne s’est pas fait attendre suite aux allégations qui font état qu’une source à la CENI a publié les résultats provisoires du second tour des législatives.

Dans ce communiqué de démenti, la CENI est revenue sur les allégations relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux en termes : « Il nous revient que dans certains journaux de la place et sur les réseaux sociaux il fait état de résultats du second tour qui seraient publiés par la Commission électorale Nationale Indépendante ». Ainsi, la CENI précise aux uns et autres que les dispositions de la loi électorale en République du Mali ne lui permettent aucunement la publication des résultats.

Plus loin, elle rappelle que selon l’article 28 de la loi électorale « le Ministère chargé de l’Administration Territoriale assure la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives». Et de clôturer le communiqué par cette démenti ferme, « le Président de la CENI dément fermement toutes les allégations relatives à la publication d’un quelconque résultat par ses structures. La CENI invite tous les acteurs au strict respect qui régissent les élections en République du Mali ».

La rédaction de Maliweb

