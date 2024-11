Dans le cadre de son programme de reboisement dénommé Frobaterre dont l’objectif est de planter 10.000 pieds de manguier à Ségou d’ici 2026, le coordinateur dudit programme, Dr Alou Barry, natif de la Cité des Balazan et ses amis étaient à Sébougou, le samedi 28 septembre 2024, pour la plantation de 1.000 manguiers dans la cour de l’université de Ségou et dans les locaux du CSCOM de Douga, Commune rurale de Sakoïba. Cette cérémonie qui s’est déroulée dans la cour de l’université, était sous la houlette du coordinateur Barry. Elle a enregistré la présence du maire de Sébougou, Modibo Traoré et celui de Sakoiba M. Diarra, des autorités coutumières et de plusieurs invités de marque.

Avec le slogan fétiche « Plus de manguiers, plus vitamines, moins de diabète», Dr. Alou Barry, Chargé de cours de nutrition à l’Institut des Sciences Appliquées de Bamako et Coordinateur des projets Co-développement Mali, est de retour avec, cette fois-ci, une opération de reboisement de grande envergure. En effet, avec ses amis, il a offert le mois passé à la ville de Ségou 1.000 pieds de manguier sur une prévision de dix mille manguiers à l’horizon 2026. Les heureuses bénéficiaires de ce coup de force sont les localités de Douga, dans la commune rurale de Sakoïba, et la ville de Ségou.

Pour des raisons de l’impraticabilité de la route du village de Douga dans la commune de Sakoiba, la cérémonie de reboisement s’est déroulée à Sébougou au lieu de Douga. Selon le généreux donateur, les plants de manguier reverdiront la cour de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme, de l’Université de Ségou et les familles de Hamdallaye et d’autres quartiers de la ville.

Le Dr. Barry est un idéaliste réaliste dont le crédo, tel un leitmotiv, est d’appeler les Maliens « A voir grand », et à inscrire leurs actions dans la continuité des grands bâtisseurs. Enfant du Sahel et voisin du Sahara, il a très tôt pris conscience du danger que représentent le déboisement et l’aridification inexorable des terres par le fait de l’homme.

Le programme « Frobaterre » qu’il a initié comme sa modeste contribution à une entreprise de dimension nationale est une offre intelligente visant à amener ses concitoyens à prendre conscience des changements climatiques et de ses graves conséquences d’une part, et à favoriser les changements d’attitude et de comportement vis-à-vis du phénomène d’autre part.

Accessoirement, l’opération « Frobaterre » a pour vocation de faire face aux besoins essentiels de l’homme en termes de bien-être et d’autosuffisance alimentaire, le manguier produisant un fruit dont la valeur nutritive est inestimable.

D’un simple constat à l’initiative « Frobaterre »

Le Dr Alou Barry a fait savoir aux participants de cette journée que : « Le projet est parti des souvenirs de «Frobaterre», un haut lieu de rassemblement et de distraction pour la jeunesse de Ségou à l’époque, constitué d’un nombre infini de manguiers, en face du quartier mission catholique comprenant l’actuel centre Meruba Ba et la direction régionale de l’ORTM Ségou, dont il ne reste aujourd’hui que de simples vestiges. J’ai aussi fait le constat désolant d’un manque d’arbres et surtout d’arbres fruitiers lors d’un grand symposium MSAS organisé en 2022 à l’Université de Ségou. Le choix porté sur le manguier se justifie aisément par la grande utilité de la mangue sur le plan nutritif et curatif, mais aussi par souci de prévention des effets des changements climatiques (…). Au-delà de son utilité, j’ai aussi une grande admiration pour la mangue, car c’est un fruit avec lequel je me suis beaucoup nourri quand j’étais élève. Mieux encore, la mangue est un fruit à très fortes valeurs nutritives ; elle contient les vitamines A, C, et renforce le système immunitaire de l’homme. En outre, elle a des vertus thérapeutiques, ses feuilles infusées aidant à la maîtrise du taux de glycémie dans le sang, donc à combattre le diabète, d’où notre slogan « plus de manguiers, plus de vitamines, moins de diabète ». Elle est utile aussi dans les soins esthétiques… ». Enfin, la mangue peut être transformée en plusieurs produits : jus, sirop, nectar, vinaigre, alcool, concentré, mangues séchées… »

A n’en pas douter, cette belle initiative dont le slogan fétiche « Plus de manguiers, plus vitamines, moins de diabète », fera le bonheur des populations des Communes de Sakoïba et de Ségou !

Les efforts de Dr Alou Barry loués…

Pour ce Nutritionniste formé en Russie et aux talents incontestés et reconnus au Mali tout comme en dehors du Mali, il est grand temps que nous sortions des sentiers battus pour voir grand. « Pendant que dans d’autres pays, les individus et collectivités rivalisent pour planter des dizaines ou des centaines de millions d’arbres, ici au Mali, on se satisfait d’avoir planté au maximum 100 pieds d’arbres. Et pour ces opérations naines, quelle tristesse de voir défiler des véhicules 4×4 rutilants ! Mais qui sommes-nous, que voulons-nous ? », s’indigne-t-il, face au public.

A titre d’exemples, Dr Barry dira qu’en Ethiopie, les autorités et les citoyens ont battu leur propre record – le record mondial – de plantation d’arbres en juillet 2022, en plantant plus de 500 millions d’arbres en moins de 24 heures, contre 353 millions d’arbres plantés en un jour en 2019.

L’Inde aussi fait partie des meilleurs élèves de la classe en réussissant à mettre en terre, en 2016, 50 millions d’arbres en 24 heures. Plus près de nous, le Bénin, en 2023, a réussi la prouesse d’aboutir une campagne de plantation de 120 000 manguiers.

Malgré un contexte défavorable, le Dr Alou Barry est convaincu qu’avec un zeste de volonté, nous pouvons nous hisser à la hauteur des pays cités en exemple et, en peu de temps, faire reverdir notre grand Mali. Mais pour ça, reste-t-il convaincu, « il faut que nous voyions grand, le Mali-Kura est à ce prix » !

Pour rappel, la première édition de « Frobaterre » a porté sur la plantation de 500 pieds de manguier : 200 à l’Université de Ségou pour les besoins de couvert végétal de la cour de ce haut lieu du savoir ; une cinquantaine pour la Mairie de Pélengana et le reste distribué aux familles de voisinage.

Cette initiative patriotique a été saluée par les maires des communes de Sébougou et de Sakoiba, qui ont tenu à remercier de vives voix, Dr Barry et ses amis pour toutes leurs œuvres utiles pour l’essor et la prospérité de la cité des Balazan surtout le bien être des populations avec la réalisation des centres de santé et des écoles pour certaines localités. Rendez-vous a été pris pour l’édition 2025.

A.B.D, Envoyé spécial

