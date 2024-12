5e Comité de pilotage PIDACC-BN Mali : la redynamisation du programme au menu des échanges

Le Comité national de pilotage du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) s’est réuni, ce mardi 24 décembre 2024. La cinquième réunion ordinaire a eu lieu à Maeva Palace, sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau.

Financé à hauteur de 13,79 milliards FCFA par la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la période de 2019-2025, le PIDACC/BN vise à : réduire le processus d’ensablement du fleuve Niger ; améliorer la capacité d’adaptation des populations aux changements climatiques ; et améliorer la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, la protection de la biodiversité et la restauration de la fertilité des sols. Au Mali, le Programme intervient dans les régions de Koulikoro, Bougouni, Sikasso, Ségou, San, Mopti, Douentza, Tombouctou et Gao, suivant le nouveau découpage territorial.

Le PIDACC/BN qui reçoit une contribution de 2 milliards FCFA de l’Etat malien souffre des « contingences du moment ». Une situation qui a nécessité, en août 2024, la revue à mi-parcours du programme. « La réorientation amorcée lors de la revue permettra (…) de redynamiser le programme et d’apporter des corrections nécessaires pour l’atteinte des objectifs assignés », a indiqué Djooro Bocoum, Secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau.

Djooro Bocoum a salué les efforts des partenaires financiers engagés pour la « préservation des écosystèmes du Bassin du fleuve Niger et l’amélioration de la résilience des populations par une gestion durable des ressources naturelles ». Le PIDACC est mis en œuvre concomitamment dans les 9 Etats membres de l’Autorité du Bassin Niger (ABN) que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigéria, et le Tchad.

Selon le Secrétaire général du ministère de l’Energie et de l’Eau, la 5ème session du Comité national de Pilotage du PIDACC/BN se penchera sur le Plan triennal d’action budgétisé (PTAB) 2024, le programme de travail et le budget annuel 2025.

