Désertification : le PNUD mobilise les acteurs du projet de la Grande muraille verte

Lancé il y a 15 ans, l’ambitieux projet de l’Union africaine pour stopper l’avancée du désert à travers un mur de forêt avance lentement. De son côté, la désertification gagne du terrain. Une réalité qui a amené le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à travers son Laboratoire d’accélération et son unité environnement, à réunir, ce mardi 06 avril, les acteurs maliens de la Grande muraille verte.

Traversant 11 pays africains sur une distance longue de 9000 km sur 15 km de largeur, le taux global de réalisation de la Grande muraille verte est estimé à environ 4%. « Le Mali est dans cette moyenne », a indiqué Toumani Diallo, directeur de l’Agence nationale de la Grande muraille. Le directeur Diallo est l’un des participants à l’atelier de réflexion sur le thème :« Dégradation des écosystèmes, de la biodiversité et des terres : Analyse des défis liés au reverdissement du Sahel ».

« Faire l’état des lieux des réalisations au Mali » ; « analyser les défis et trouver en intelligence collective des pistes de solution » pour réaliser les ambitions de la grande muraille verte. Tels sont les objectifs de l’atelier dont la cérémonie d’ouverture a été présidé par Modibo Sacko, Conseiller Technique au ministère de l’Environnement. « Un peu partout dans le monde et particulièrement dans le sahel les populations sont de plus en plus éprouvées par les phénomènes liés au climat », a affirmé Oumar Tamboura, représentant du PNUD à l’atelier. Ces phénomènes sont entre autres : l’avancée du désert, la hausse des températures, la modification des régimes de précipitations, le réchauffement climatique…

Ces phénomènes climatiques, a expliqué Tamboura, risquent d’être exacerbés par l’augmentation de la population dans la région du Sahel. Une population qui selon les estimations passera de 1,4 milliard en 2030 à 2, 1 milliards de personnes en 2050. « Le PNUD ne peut pas rester en marge de ce challenge en rapport avec les Objectifs du Développement durable », a affirmé le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement.

2066 km de long au Mali

24 cercles et 8 régions administratives sont concernés par le projet de la Grande muraille verte au Mali. Selon Modibo Sacko, Conseiller Technique, représentant le ministre de l’Environnement, la Grande muraille verte est une initiative « porteuse d’espoir pour des millions de Maliens ». Ainsi, elle vise à l’horizon 2025, au développement des communautés locales sur 2066 km de long au Mali. « Des activités de reboisement, de production de plants, ou de mise en défend ont été déjà menées », a indiqué Sacko dans son mot de lancement de l’atelier.

Malgré ces réalisations, les objectifs fixés sont loin d’être atteints. Seul 4% des 214 millions d’hectare à reboiser l’ont été à ce jour pour les 11 pays. Aux dires du représentant du ministre, l’atelier permettra donc d’identifier et analyser les défis, établir une cartographie de problèmes, une cartographie des acteurs et le niveau de détermination des communautés. « L’atelier proposera ensuite les solutions à petite échelle et à grande échelle pour un Sahel vert », a conclu Modibo Sacko.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

