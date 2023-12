Dubaï|COP28 : le ministre Samaké au panel présidentiel de l’UA

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, M. Mamadou Samaké, accompagné du Directeur général de l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte, a pris part au panel présidentiel organisé le samedi 2 décembre 2023 par l’Union africaine et ses partenaires dans son Pavillon.

Cet important évènement, initié en marge de la COP 28 dans le cadre de “African Days”, a regroupé les présidents du Sénégal, des Seychelles et des Comores, en présence également d’éminentes personnalités dont le président de la Commission de l’Union africaine, la présidente de la Fondation Grande Muraille Verte, notre Compatriote Madame N’Diaye Ramatoulaye Diallo.

L’objectif de cette activité était de permettre à l’Afrique de parler d’une même voix auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources dans la concrétisation de ses projets majeurs comme l’Initiative de la Grande Muraille Verte.

La COP28 au rythme de la sécurité climatique

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, M. Mamadou Samaké, a présidé, ce jour à Dubaï, en marge de la COP28, le lancement de l’initiative sécurité climatique au Sahel.

C’était en présence des ministres en charge de l’Environnement du Burkina Faso, de la Guinée, de la Mauritanie et du Tchad, de Mme le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, de la Directrice régionale du PNUD pour l’Afrique, du Secrétaire exécutif de la Commission climat du Sahel et de nombreux experts et partenaires techniques et financiers.

Après avoir rappelé les recommandations du forum de Bamako, tenu du 9 au 11 novembre 2023, le ministre Samaké a mis l’accent sur la nécessité pour les pays du Sahel de se donner la main pour faire front commun face aux nombreux défis qui assaillent la région. Il en a profité pour aussi mettre les partenaires face à leur responsabilité.

À sa suite, tous les ministres ont salué son leadership sur la question et se sont engagés résolument aux côtés de notre pays et de l’initiative sécurité climatique pour un Sahel plus résilient et où il fera désormais bon vivre.

Quant à la Directrice régionale du PNUD pour l’Afrique, elle s’est réjouie de l’engagement des pays du Sahel à œuvrer et à tout mettre en œuvre pour que le salut du Sahel passe par l’initiative sécurité climatique.

Par ailleurs, elle a réaffirmé que le PNUD reste plus que jamais engagé à accompagner le gouvernement du Mali à travers le ministère en charge de l’environnement.

COP 28 : 116 pays s’engagent à tripler la capacité des énergies renouvelables à l’horizon 2030

À la COP 28 à Dubaï, 116 pays se sont engagés, le samedi 02 décembre, à tripler la capacité des énergies renouvelables, dans le monde à l’horizon 2030, a annoncé la présidence de la Cop 28. Parmi les signataires figurent les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Union européenne. On note l’absence de la Chine, de l’Inde et de la Russie. Les pays signataires se sont engagés à « travailler ensemble » en vue de porter les capacités mondiales d’énergies renouvelables (éoliennes, solaire, hydroélectricité…) à 11 000 gigawatts (GW) à l’horizon 2030, contre environ 3 400 GW aujourd’hui. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, ces capacités mondiales d’énergies renouvelables sont pour l’instant dominées par l’hydraulique (37%) et par le solaire (31%). La 28e édition de la Conférence des Parties s’est ouverte le 30 septembre et se poursuivra jusqu’au 12 décembre à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

