Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné a rencontré les différents directeurs régionaux, les points focaux de la protection de notre l’environnement et la Directrice nationale des eaux et forêts, le vendredi 11 mars 2022. Objectif de cette rencontre qui s’est déroulée à la Direction nationale des eaux et forêts sise à Tabakoro : inviter ces agents relevant de son département à travailler dans une synergie d’actions et créer une atmosphère ambiante et vivable dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées. Les échanges ont porté essentiellement sur l’évaluation du programme d’activités de 2021 et l’adoption de celui de 2022.

Dans son mot de bienvenue, la Directrice nationale, l’inspectrice générale, Mme Kanouté Fatoumata Koné a remercié le ministre pour avoir fait le déplacement, avant de décliner l’objectif de sa rencontre du ministre Koné avec les directeurs régionaux et points focaux de la protection de notre l’environnement. Mme Kanouté Fatoumata Koné a ainsi donné l’assurance au ministre Koné de tout mettre en œuvre pour relever les défis environnementaux à leur niveau.

Intervenant à son tour, le ministre Modibo Koné dira qu’il a tenu à les rencontrer pour la première fois, en vue de comprendre et mieux se projeter dans l’avenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il a d’abord remercié et félicité les femmes des eaux et forêts qui ont défilé le 8 Mars dernier, à la place de l’indépendance. Les mêmes remerciements ont été adressés aux différents directeurs régionaux ayant fait le déplacement de Bamako.

Et le ministre Koné d’ajouter que l’actualisation du plan d’actions des eaux et forêts, est la bienvenue. D’autant plus qu’en ces temps-ci, on constate une destruction massive des forêts. C’est pourquoi, il est nécessaire de changer de stratégie, afin de mieux diligenter la partition des services des eaux et forêts dans la lutte contre cette destruction de nos forêts. A cet effet, le chef du département a invité chaque directeur à donner le meilleur de lui-même. Il a appelé les différentes directions à créer une synergie d’actions avec les services relevant des eaux et forêts. D’où la nécessité de la création d’un contact permanent entre eux.

Concernant la lutte contre l’insécurité qui sévit dans notre pays, le ministre Modibo Koné a invité la Direction nationale des eaux et forêts à travailler en accord avec l’état-major des armées. Déjà des contacts ont été noués dans ce sens. Les services des eaux et forêts fournissent des renseignements aux forces armées pour leur permettre d’aller traquer les terroristes cachés souvent dans les forêts.

Tout en invitant l’ensemble des directeurs régionaux et les chefs des points focaux, à créer l’union sacrée autour des objectifs assignés, le ministre Koné leur a demandé d’éviter le clanisme, afin de mieux accomplir leur mission, celle de la surveillance et de la protection des eaux et forêts.

Diakalia M Dembélé

