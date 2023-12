Évaluation environnementale et sociale des projets miniers : renforcement de capacité pour la société civile et la presse

L’activité minière bat son plein au Mali, notamment avec la production prochaine des mines de Lithium à Bougouni. Des projets miniers à forts impacts environnementaux qui nécessitent une veille permanente de la presse et de la société civile. La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP-Mali) a organisé, ce mardi 19 décembre, un atelier d’information sur le mécanisme d’évaluation environnementale et sociale des projets miniers au Mali.

« L’évaluation environnementale et sociale s’opère dans différentes phases d’exécution d’un projet minier », a déclaré, Abdoul Wahab Diakité, président de la coalition PCQVP Mali. Dans la salle de conférence de l’AGETIC où a lieu la cérémonie d’ouverture, Abdoul Wahab Diakité a rappelé l’objectif général de l’atelier. Il s’agit, a-t-il assuré, d’« informer, sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs de la société civile et de la presse sur les mécanismes d’évaluation environnementale et sociale en vigueur au Mali ».

Le Mali dispose de la deuxième plus grande réserve de Lithium d’Afrique, après la République Démocratique du Congo (RDC). L’exploitation programmée va s’étendre sur plus de 23 ans. Lithium, minerai stratégique, est vital pour les technologies d’énergie renouvelable. Selon le président de la coalition, la demande mondiale d’exploitation de cette ressource, va connaître une hausse massive. Il faut, a-t-il expliqué, se préparer à éviter les éventuelles injustices sur des communautés avoisinantes du site d’exploitation. Il s’agit entre autres : du manque de consultation des communautés, de la mauvaise gouvernance et d’insuffisance de garanties sociales et environnementales.

Au nom du départ de l’Environnement, Amadou Abdoulaye Maïga de l’Agence de l’Environnement et du Développement durable a salué la tenue de cet atelier. Selon lui, la finalité recherchée est le développement durable. Les outils présentés au cours de l’atelier permettent, à ses dires, la protection des communautés vulnérables par conséquent d’assurer le développement durable de celles-ci. L’atelier de deux jours a pris fin ce mercredi 20 décembre 2023.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

