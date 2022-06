Le Bureau de l’Unesco à Bamako, en partenariat avec le gouvernement du Mali, a lancé ce samedi 25 juin, 9 projets du Fonds climat Mali. La cérémonie de lancement des projets, au Centre international de conférence de Bamako, était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

-maliweb.net– « Le bois de chauffe était derrière les maisons, aujourd’hui il faut plusieurs heures d’efforts pour avoir ce bois pour la cuisson », s’est plainte Goundo Kamissoko, présidente de la fédération des femmes rurales du Mali. Si on en est là, a expliqué Goundo, c’est à cause de nos comportements. « Nous avons coupé les arbres et mis des engrais chimiques partout », a dénoncé la présidente de la fédération des femmes rurales du Mali.

Prenant la parole, Edmond Mounkala, représentant du bureau de l’UNESCO au Mali, a indiqué au Premier ministre Choguel Kokalla Maïga que les crises ne sont pas une fatalité. A travers les crises, affirme-t-il, des opportunités se dessinent. Revenant aux projets, objets de la rencontre du jour, Edmond Mounkala estime que c’est avec les populations des zones rurales que le développement durable se fera.

Au Mali, les projets du Fonds climat ciblent les jeunes et les femmes. Ces 9 projets couvrent 10 régions et 19 cercles du Mali. Les projets visent à réduire la pauvreté et augmenter la résilience face au changement climatique. Ainsi, ce sont 600 000 femmes et 400 000 jeunes qui seront impactés par les projets.

Selon le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, la défense de l’environnement fait partie des priorités de tout gouvernement responsable. « Le combat pour la sécurité, l’autosuffisance alimentaire, la santé, ou encore pour le développement n’aura de sens aussi longtemps que la dégradation de l’environnement se poursuivra », a déclaré le Premier ministre, avant de lancer officiellement les projets du Fonds climat Mali.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

Commentaires via Facebook :