Pieds dans l’eau depuis plusieurs jours suite à des inondations, Bla vient d’avoir le soutien des autorités nationales. Ce mardi 30 juillet 2024, le ministre de la Santé et du développement social, Assa Badiallo TOURE, était présente pour alléger les souffrances des sinistrés avec des vivres et non vivres ainsi qu’une enveloppe d’une valeur de 230 millions de F CFA.

Les inondations à Bla, région de San, ont eu des conséquences importantes. Entre le 22 et le 25 juillet 2024, des pluies diluviennes ont touché la ville de Bla et les communes environnantes, causant d’importants dégâts. Plus de 6 000 personnes (400 ménages) ont été touchées par ces intempéries, avec des dommages matériels considérables. Deux tiers des habitations, 165 latrines, le Centre de Santé de Référence (CSRef) et d’autres infrastructures ont été détruits ou endommagés.

Le ministre de la Santé et du Développement Social, médecin colonel Assa Badiallo TOURE, accompagnée du ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, du président de la Commission Santé et Développement Social du CNT, Aboubacar Sidiki Fomba, et des autorités locales dont le Gouverneur de la région, a effectué ce mardi 30 juillet 2024, une visite dans la ville de Bla pour constater les dégâts et apporter le soutien d’urgence des plus hautes autorités du pays.

Ce soutien est composé de vivres et de non vivres, de kits Wash, des tentes et des bâches pour servir d’abris provisoires, de kits de dignité pour les femmes et les filles ainsi que des ressources financières en liquidité d’un montant de 230 millions de nos francs pour assurer les services du « cash transfert » (transfert d’argent).

En effet, les premières évaluations font état de 876 villages touchés dans tout le cercle de Bla pour 9731 personnes touchées dont 3533 femmes et 3 068 enfants et 1930 maisons endommagées contre 1587 maisons effondrées.

Plusieurs bâtiments publics et privés sont également endommagés dont certaines unités du Centre de Santé de Référence, le magasin de Save The Children, le Centre d’Autonomisation des Femmes de Bla.

Ainsi, au CSREF, pratiquement toutes les unités ont été touchées avec des dégâts énormes par endroits. La pharmacie, le groupe électrogène et l’incinérateur ont été complètement endommagés, ce qui a amené la délocalisation du dépôt de pharmacie et la consultation dans les locaux du Conseil de Cercle de Bla.

Après 72 heures, les accouchements et les hospitalisations ont repris au CSRef. Le tour de la ville a également permis à la délégation de constater les dégâts assez énormes et des sinistrés logés temporairement dans les écoles.

Une situation difficile qui, selon le représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Eric Perdison, a nécessité une assistance rapide des acteurs humanitaires qui n’ont ménagé aucun effort pour se donner la main.

La solidarité du gouvernement « se poursuivra pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des groupes de veille dûment équipés et installés sur toutes l’étendue du territoire », a assuré le ministre Assa Badiallo Touré.

Elle a opportunément salué les populations de Bla pour leur résilience et leur patience face aux différentes épreuves que traversent la région et le Mali tout entier.

A l’ensemble des Maliens, le Ministre de la Santé et du Développement Social en appelle à plus de vigilance et davantage de respect des consignes et conseils des services compétents en libérant les voies de ruissellement des eaux, en évacuant les caniveaux à l’approche de l’hivernage et en respectant les consignes relatives aux mesures d’hygiène et de salubrité.

Pour le ministre Redouwane, ce don va permettre aux sinistrés de subvenir à leurs besoins pendant trois mois au terme desquels le PAM interviendra, entre-temps la recherche d’autres partenaires humanitaires se poursuivra.

Un représentant des familles touchées s’est réjoui de cette marque de considération des autorités et espère que des solutions plus durables vont être envisagées afin d’éviter que de telles inondations ne s’abattent sur une population déjà fragilisée par la pauvreté.

Par ailleurs, les ressortissants du cercle de Bla résidant à Bamako, se sont félicités de l’initiative du ministre Assa Badiallo TOURE et son homologue. Ils ont salué et félicité les villageois pour l’assistance qu’ils se sont apportés eux-mêmes face au sinistre.

Par Abdoulaye OUATTARA

