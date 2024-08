L’hivernage 2024 a à peine commencé au Mali et les inondations causent déjà des ravages considérables à travers le pays. Selon la Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophe (PNRRC), les fortes pluies ont entraîné la mort de 5 personnes, blessé 90 autres et affecté 2 144 ménages, soit un total de 15 192 sinistrés. À Bamako, la capitale, ces inondations ont laissé des centaines de familles sans abri.

Les inondations ont causé des dommages importants aux infrastructures, notamment aux routes, ponts, et systèmes d’assainissement. En plus des pertes matérielles, les dégâts incluent l’inondation de champs agricoles, ce qui menace la sécurité alimentaire de nombreuses communautés. De nombreuses sources ont rapporté que les régions de Mopti, Ségou, et Kayes sont parmi les plus touchées, avec des dégâts évalués à plusieurs millions de francs CFA.

À Bamako, l’ampleur des dégâts est attribuée à plusieurs facteurs. L’incivisme des populations, qui continuent de jeter des déchets dans les caniveaux, obstruent les voies d’évacuation des eaux de pluie. Ce comportement, combiné à une réponse tardive des autorités, a exacerbé les effets des inondations. Le curage des caniveaux, par exemple, n’a commencé que récemment, bien après le début des premières pluies. Cette négligence a contribué à l’aggravation des inondations urbaines.

Les autorités locales et les organisations humanitaires, dont la Croix-Rouge malienne, ont déployé des efforts considérables pour répondre à cette crise. Des abris temporaires, des kits de survie, et des produits de purification de l’eau sont distribués pour atténuer les impacts immédiats des inondations et prévenir la propagation de maladies hydriques telles que le choléra et la diarrhée. Malgré ces efforts, la situation reste critique, et la nécessité d’une intervention rapide et efficace est plus urgente que jamais.

Il est impératif que des mesures à long terme soient mises en place pour prévenir de telles catastrophes à l’avenir. Cela inclut l’amélioration des infrastructures de drainage, la sensibilisation des populations à l’importance de ne pas obstruer les caniveaux, et la mise en place de systèmes d’alerte précoce plus efficaces. En cette période d’hivernage, il est important que les autorités et les communautés travaillent ensemble pour minimiser les dégâts et protéger les vies et les moyens de subsistance.

Alors que la saison des pluies se poursuit, les leçons tirées des inondations de cette année doivent permettre d’initier des actions préventives plus robustes et une meilleure gestion des ressources hydriques dans les années à venir.

Cheick B. CISSE

Commentaires via Facebook :