L’hivernage à Bamako : Les populations de Taliko dans leur période de calvaire

Les populations de Taliko en Commune IV connaissent le même calvaire à chaque saison des pluies à cause du mauvais état des routes et parfois la montée de l’eau sur les ponts qui relient le quartier au reste de Lafiabougou. Une situation qui oblige souvent les habitants, surtout les travailleurs à rester clouer à la maison en attendant que le niveau de l’eau baisse.

Situé derrière Lafiabougou en Commune IV du district de Bamako, le quartier de Taliko mérite une attention particulière de la part de nos gouvernants, d’ailleurs ses habitats ont toujours tiré la sonnette d’alarme dans ce sens mais sans succès. L’hivernage est une période particulièrement pénible pour ses habitants, les chauffeurs de Sotramas et taxis refusent d’y circuler car l’état de la route abime les engins.

La route principale dont le bitumage est toujours en projet, se trouve dans un état de dégradation très avancée pendant l’hivernage. L’eau stationne tout au long de la route comme des petits marigots faute de bitumage. Collecteurs et caniveaux bordant les artères principales deviennent les lits des eaux de ruissellement.

Après chaque grande pluie, la route se trouve paralysée et impraticable. Le petit pont construit par l’ex-Premier, Moussa Mara se voit souvent inondé et impraticable. Il faudra attendre des heures après la pluie avant de pouvoir accéder sur à ce pont. Les populations n’ont plus d’espoir, car il y a eu trop de promesses de la part des politiciens et autres sur la construction de la route et du pont, mais jusqu’à nos jours rien.

Après, les grandes inondations de 2013, les habitants de Taliko ne dorment plus pendant l’hivernage. A chaque grande pluie, ils sont obligés de rester sur pied et de venir observer le niveau de l’eau dans le marigot. D’où leur demande ardent du bitumage de la route principale et le surcreusement du marigot avec la reconstruction des grands ponts.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :