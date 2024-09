“Villages intelligents” : une réponse face au changement climatique au cœur d’une rencontre régionale à Bamako

Les 2 et 5 septembre 2024, s’est tenu à l’hôtel Azalaï de Bamako l’atelier régional de formation sur les méthodes et outils de mise en place et gestion des villages intelligents face au climat (VIC). Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest.

Durant ces quatre jours, des chercheurs, des experts, des décideurs et des représentants de la société civiles partenaires au AGRHYMET-CCR-AOS, CORAF et CEDEAO les institutions mandatées par le Programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (PRSA) pour assurer la coordination er le renforcement durable des capacités des pays Ouest africains et sahéliens, ont pris part à cet atelier consacré à la mise en place et à la gestion de ‘Villages climato- intelligents’ capables de faire face aux défis du changement climatique.

Les ‘villages climato intelligents’ (VIC) représentent une voie pour concilier le développement agricole et l’adaptation au changement climatique en mettant les communautés locales au cœur de la solution.

Il s’agit d’une approche, développée par le programme CCAFS, et vise à rendre les villages plus résistants aux aléas climatiques en favorisant l’adoption de pratiques agricoles durables et innovantes. Elle combine des technologies et des méthodes qui permettent de mieux gérer les ressources naturelles, de s’adapter aux variations climatiques et de renforcer la sécurité alimentaire.

Selon les acteurs impliqués, les résultats des projets pilotes sont encourageants : les villages équipés de ces nouvelles solutions montrent une meilleure résilience face aux sécheresses, aux inondations et autres événements extrêmes.

Aussi pour l’initiateur du présent atelier, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et ses partenaires CIAT et AGRHYMET CCR-AOS, il est essentiel de mettre en commun leurs ressources et expertises en collaboration avec les experts nationaux des pays FSRP pour la mise en œuvre de cette approche VIC dans les zones d’intervention du programme

À l’issue de l’atelier, à la suite du représentant de l’ AGRHYMET (PRSA), Dr Alassane Agaly, du Coordinateur de CORAF, Lamien Niéyidouba, du Directeur de AICCRA-CIAT, Robert Zougmoré en plus du Directeur national de l’IER, Kalifa Traoré, le Coordinateur PRSA-Mali , Sadio Cissé, s’est joint à eux pour encourager l’émergence des villages climato-intelligents. Qui selon lui, est une bonne réponse pour les communautés en riposte aux aléas climatiques.

Soulignons que les participants se sont engagés à mettre en œuvre ces bonnes pratiques dans les pays respectifs. Quant au Coordinateur du PRSA-Mali, M. Cissé, a rassuré que l’accompagnement nécessaire ne fera point défaut pour la réalisation de ces initiatives.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :