Il faisait l’objet de recherche des Unités policières depuis le dimanche 9 juillet dernier. Y.T serait le présumé auteur du meurtre de son concurrent devant un Bar à Senou, à cause d’une fille de 19 ans (G.K). Sur la base des informations reçues, les deux tourtereaux ont été dénichés à Djeli, environ 35 km de San, par la Police de ladite localité. Ils sont à présent entre les 4 murs dudit Commissariat, en attendant la décision du Procureur de la CVI du District de Bamako.

Ce meurtre a provoqué des émeutes à Senou car c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, a-t-on appris. Cela, pour la simple raison que le nommé Y.T n’avait pas bonne presse. D’ailleurs, il était reconnu comme un danger pour la population. Qui ne savait plus comment gérer son cas, étant donné, selon certaines informations, qu’il parvenait toujours à s’en tirer d’affaire.

En effet, selon notre source policière, âgé de 23 ans, Y.T, ouvrier de son état, domicilié à Bko Senou a ôté la vie à son concurrent B.T.

La cause de cette rixe est une fille de 19 ans (G.K), sans une beauté ni de forme physique extraordinaires. Mais qui a eu la chance ou la malchance d’être le centre d’intérêt amoureux de ces deux jeunes qui lui faisaient la cour. Ce faisant, le dimanche 9 juillet dernier, lors d’une dispute au sujet de G.K, Y.T n’aurait pas hésité à poignarder à mort B.T devant un Bar pour ensuite prendre la fuite avec la fille en question pour San. Mais pas pour longtemps, car sa fuite n’aura duré que 72 heures.Ainsi, le jeudi 13 juillet 2023 vers 16 h 30 mn, sur la base d’informations réçues, la Brigade de recherches du Commissariat de Police de la ville de San conduite par son Chef BR l’Adjudant-Chef de Police Seydou Tangara a interpellé, à Djeli, environ 35 km de San, le jeune meurtrier en compagne de son trophée de guerre G.K. C’était sur les instructions du Commissaire chargé de la Ville de San, le Commissaire Divisionnaire Oumar Minta et sous la coordination du Directeur Régional de la Police Nationale de San, le Commissaire Divisionnaire Abdourhamane Alassane.

A l’interrogatoire sommaire, le présumé coupable a reconnu les faits. Selon nos informations recueillies à la Police, il serait auteur de plusieurs cas précédents de meurtre et serait sorti de la Prison Centrale de Bamako, il y a seulement de cela 2 mois. Pour plus de lumière sur cette affaire, une enquête est ouverte au Commissariat de Police de San. Et les deux tourtereaux, menottes aux mains croulent dans la cellule de la Police de San à l’attente d’une décision du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako, d’autant plus que le dossier ressort de sa compétence.

A noter que le Commissaire Divisionnaire Oumar Minta a été muté à la tête du Commissariat de Dravéla-Bolibana, communément appelé ‘’Poudrière’’.

Par Mariam Sissoko

