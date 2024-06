Ils étaient en possession d’une arme de fabrication artisanale avec 2 cartouches et une Moto de marque Djakarta de provenance douteuse. Ces deux individus qu’on surnomme A.B et C.D ont été capturés par les limiers du Commissariat de Police de Sabalibougou dirigé par le Commissaire de Police, Samba A. Diarra, le jeudi 13 juin dernier à Kalaban-Coura Extension Sud.

Cette interpellation est une récolte de la patrouille matinale des éléments de la Brigade de Recherches de ladite unité policière. Cela, conformément aux instructions de la hiérarchie relative à la sécurisation des personnes et des biens à l’approche de la fête de Tabaski. Ainsi, lors de cette ronde, ces limiers ont aperçu 3 jeunes ayant un air suspect. L’instinct des flics sera réconforté par le fait que dès que ces individus ont aperçu le véhicule de patrouille de la police, ils ne se sont pas fait prier pour prendre la poudre d’escampette. Mais c’était sans compter sur la détermination des Hommes du Compol Diarra. Lesquels ont engagé une course poursuite à pied, ayant été soldée par l’interpellation de l’un d’entre eux, en possession d’un Pistolet de fabrication artisanale avec 2 cartouches et une moto de provenance douteuse.

Conduit entre les quatre murs du Commissariat, le mis en cause lors de son interrogatoire a reconnu les faits avant de se mettre à dénoncer ses acolytes. Et les investigations ont permis de localiser et interpeller l’un de ces derniers, quelques heures plus tard. Également, au cours des enquêtes policières, il fut découvert qu’ils planifiaient de braquer une agence de transfert d’argent. Un coup déjà foiré puisque le sort des deux hommes dépend à présent de la Justice et l’enquête reste ouverte.

Dans le but de lutter efficacement contre le banditisme et la criminalité dans toutes ses formes, le Commissaire de Police Samba A. Diarra, déterminé à poursuivre la dynamique amorcée dans la lutte contre le banditisme, a joint sa voix à celle de la hiérarchie policière pour exhorter la population à plus de vigilance et de collaboration.

Mariam Sissoko

