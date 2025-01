Le Commissariat de Sirakoro Meguétana a récemment neutralisé une bande redoutable, spécialisée dans le braquage, le vol, le recel et la falsification de documents. Cette opération a été orchestrée par le Commissaire Principal de Police Sory Ibrahim Tounkara, un homme d’expérience et un stratège avisé engagé dans la sécurité publique.

Les quatre malfaiteurs, convaincus de leur impunité, ciblaient des domiciles et s’attaquaient principalement aux personnes sortant tôt le matin. Résidant dans la commune VI, notamment à Faladje et Niamakoro, cette bande était composée de deux réparateurs de motos, capables de modifier les pièces et l’apparence des engins volés, d’un receleur chargé de leur vente, et d’un falsificateur détenant de faux documents, tels que des cachets et des factures.

Les motos neuves dérobées étaient souvent écoulées entre 50 000 et 75 000 FCFA, accompagnées de faux papiers.

Face à une montée des plaintes dans les commissariats, le Commissaire Tounkara a décidé de prioriser cette affaire. Avec l’aval de sa hiérarchie, il a mobilisé une équipe d’intervention pour traquer cette bande. Le 15 janvier 2025, l’opération a porté ses fruits : les quatre malfaiteurs ont été interpellés.

Les perquisitions ont permis de saisir dix motos, ainsi que du matériel utilisé pour créer de faux documents et des clés destinées à démarrer les engins volés.

Les quatre suspects, âgés de 20 à 33 ans, sont désormais entre les mains de la justice, qui déterminera leur sort. Cette opération témoigne du travail rigoureux et efficace des forces de l’ordre.

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#*

