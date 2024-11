Daoudabougou : Deux présomptions Braqueurs interpellés

Ils ont longtemps perturbé la tranquillité des populations des quartiers où ils sévissaient. Ils sont finalement tombés à la suite d’une patrouille de routine des policiers

MT et KD sont des présomptions braqueurs qui viennent de tomber la semaine dernière, entre les mains des hommes du commissaire principal Modibo Traoré dit « Van » à la tête du commissariat de police de Torokorobougou. Les deux bandits dont il est question, ont respectivement 19 et 23 ans tout au plus. En dépit de cette jeunesse relative, il est avéré que ces deux individus étaient de véritables dangers publics qui perturbaient sérieusement la tranquillité des habitants à travers des actes de braquages ​​à main armée et de vols, souvent avec violence. Intrépides et imprévisibles lors des opérations qu’ils menaient sur le terrain, ces deux malfrats ne reculaient pas face à un obstacle pour avoir ce dont ils ont besoin, les moteurs à deux roues en première position.

S’il a été formellement établi qu’ils évoluaient régulièrement à deux, les policiers n’excluent pas qu’ils soient également membres d’un réseau de braqueurs très actifs dans le secteur de Daoudabougou et environs, un quartier populaire de la Commune V. du District de Bamako. Assainir les endroits criminogènes- Pour la sécurisation de la ville de Bamako et ses environs, les limiers mènent régulièrement des descentes inopinées dans les coins et recoins de la capitale. Histoire d’assainir les endroits réputés criminogènes de la cité des Trois caïmans. C’était le cas, la nuit du 10 au 11 novembre dernier

Cette nuit-là, vers 03 heures du matin, pendant qu’ils patrouillaient dans des secteurs pertinents de leur autorité du point de vue sécuritaire, les policiers ont aperçu celui qui sera identifié plus tard comme MT. Le jeune homme conduisait une moto Djakarta neuve. Lorsqu’ils l’ont aperçu, l’attitude de ce motard nocturne a tiqué les policiers patrouilleurs. Immédiatement, ces derniers l’ont sommé de se mettre à leur disposition pour un contrôle poussé. Au lieu de cela, le motocycliste a tenté de s’enfuir. Dès lors, il était devenu un suspect sérieux pour les limiers.

Le fugitif n’ira pas loin. Il est rapidement coincé, rattrapé, immobilisé et palpé sur place. Résultat : les patrouilleurs ont trouvé sur lui un pistolet de fabrication artisanale. Ainsi, la situation se complique pour lui. L’homme, est par la suite, conduit dans les locaux du commissariat de police pour y être auditionné. Durant son interrogatoire, il a déclaré son compagnon et complice KD, qu’il a d’ailleurs désigné comme étant le cerveau de toutes leurs opérations.

Quelques heures plus tard, celui-ci a également été interpellé, conduit au commissariat puis élargi. Tout comme MT, lui aussi a avoué avoir pris part à de nombreux braquages ​​dans le quartier de Daoudabougou et alentours. Ainsi, les policiers n’avaient plus de temps à perdre pour envoyer leurs dossiers chez les juges du Tribunal de grande instance de la Commune V du District de Bamako. Depuis, ils dorment entre les quatre murs du cachot.

